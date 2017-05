Boko Haram liberta 82 raparigas raptadas há três anos em troca de prisioneiros

Os militantes do Boko Haram libertaram 82 raparigas das mais 200 que foram raptadas na cidade nigeriana de Chibok há três anos. Em troca, os islamistas radicais receberam prisioneiros do seu grupo, adiantou a presidência da Nigéria este domingo.

PUB

O Boho Haram raptou 270 raparigas em Abril de 2014, e durante a sua violenta campanha de sete anos para instaurar um califado islâmico no Nordeste da Nigéria já matou 15 mil pessoas e forçou mais de dois milhões a fugirem das suas casas.

Dezenas dessas raparigas conseguiram fugir logo em Abril de 2014, mas mais de 200 continuaram desaparecidas mais de dois anos. Em Outubro de 2016 o Governo nigeriano anunciou a libertação de outras 21 raparigas, também numa troca por prisioneiros do Boko Haram, e outras foram fugindo ou foram libertadas de tempos a tempos.

PUB

As autoridades da Nigéria agradeceram à Suíça e ao Comité Internacional da Cruz Vermelha por terem mediado as "longas negociações" para a libertação de 82 raparigas, sublinhou o Presidente nigeriano num comunicado.

"Não há sofrimento que não tenhamos visto", dizem as raparigas de Chibok

O próprio Muhammadu Buhari vai receber as raparigas na tarde deste domingo na capital, Abuja. No comunicado não é avançado o número de prisioneiros que foram libertados.

Uma fonte do Exército nigeriano citada pela agência Reuters disse que as raparigas foram levadas na manhã deste domingo de Banki, perto da fronteira com os Camarões, para Maiduguri, a capital do estado do Borno, onde a insurgência islamista teve início.

A libertação destas 82 raparigas pode melhorar a popularidade do Presidente, que poucas vezes tem aparecido em público desde que regressou do Reino Unido, em Março, para receber tratamento a uma doença não especificada.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Boko Haram já sequestrou mais de 2000 mulheres na Nigéria

Durante a campanha eleitoral de 2015, Muhammadu Buhari prometeu esmagar o Boko Haram. Desde então, o Exército recuperou o controlo da maioria do território que tinha perdido para os extremistas, mas os ataques e os atentados suicidas têm tornado impossível o regresso da população às suas casas.

"O Presidente deu ordens às agências de segurança para que continuem a fazer tudo até que todas as raparigas de Chibok sejam libertadas e voltem para as suas famílias", lê-se no comunicado da presidência nigeriana.

PUB

PUB