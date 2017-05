Indústria 4.0: uma oportunidade!

Vivemos hoje uma verdadeira quarta revolução industrial, a Indústria 4.0. Vista pela Comissão Europeia como uma prioridade, cujos objectivos principais são a criação de um mercado único digital e a digitalização da indústria europeia, através da maior automação dos processos e do uso corrente da Internet das coisas. O mercado único digital irá fazer com que as liberdades do mercado único da UE abranjam o universo digital e promover o crescimento e o emprego no continente europeu. A digitalização da indústria permitirá aumentar a competitividade dos bens transacionáveis fabricados na Europa, num contexto de crescente e imparável globalização.

PUB

Os três domínios de atuação passam por melhorar o acesso dos consumidores e das empresas aos produtos e serviços digitais, criar um ambiente propício ao desenvolvimento das redes e dos serviços digitais e criar uma economia e uma sociedade digitais à escala europeia com potencial de crescimento de longo prazo.

A estratégia Indústria 4.0 está já a ser implementada em Portugal, sendo que os objetivos passam pela modernização do tecido empresarial, a digitalização e a formação. No que diz respeito ao financiamento, serão mobilizados Fundos Europeus Estruturais e de Investimento até 2,26 mil milhões de euros de incentivos, através do Portugal 2020. E será ainda implementado o Vale Indústria 4.0, um instrumento de apoio à transformação digital através da adoção de tecnologias que permitem mudanças disruptivas nos modelos de negócio de micro e PME (ex.: contratação de sites de comércio eletrónico ou softwares de gestão fabril a prestadores certificados).

PUB

Além do financiamento, destaco ainda a formação que tem como meta formar 20 mil pessoas na área das tecnologias de informação. Por outro lado, com os Cursos Técnicos i4.0, o programa dedicado à Indústria 4.0 inclui a revisão dos currículos dos cursos profissionais técnicos, em linha com a procura de novas competências por parte das empresas no âmbito da digitalização da economia. É essencial que sejam criadas sinergias entre os estabelecimentos de ensino e as empresas, de forma a dar resposta às necessidades do tecido empresarial.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Indústria 4.0 é assim uma oportunidade para as empresas portuguesas se modernizarem, numa economia cada vez mais global. É essencial que o tecido empresarial português se modernize e crie produtos de maior valor acrescentado. Portugal tem fileiras de excelência como o têxtil, o calçado, a agro-indústria, e também startups com produtos inovadores e grande parte delas na área tecnológica. Num mundo cada vez mais digital, estamos a assistir à quarta revolução industrial e por isso a economia portuguesa tem de aproveitar esta oportunidade para continuar a modernizar-se, progredindo nos rankings da competitividade.

O autor escreve segundo as normas do novo Acordo Ortográfico

PUB

PUB