Pizarro não contava estar ali hoje e Costa queria falar sobre o país que está melhor

O secretário-geral socialista, António Costa, assumiu hoje a ambição de ganhar as próximas eleições autárquicas porque o PS entra em jogo sempre para vencer, sendo o objectivo manter a liderança das associações nacionais de municípios e de freguesias.

"O PS tem também uma ambição. A nossa ambição é ganhar estas eleições autárquicas e ganhar estas eleições autárquicas é desde logo continuarmos a ter a presidência da Associação Nacional de Freguesias e a presidência da Associação Nacional de Municípios", revelou António Costa no encerramento da Convenção Nacional Autárquica, que hoje decorreu em Lisboa.

O secretário-geral assumiu ainda o objectivo de voltar a ganhar as 150 câmaras e as 1282 juntas de freguesia que o PS conseguiu conquistar em 2013. "Tal como não há vitórias antecipadas também não há derrotas antecipadas e o PS quando entra em jogo, entra sempre em jogo para ganhar", disse, assumindo o objetivo de renovar uma vitória nas próximas autárquicas.

Em ambiente autárquico, o secretário-geral do PS falou muito sobre eleições, mas também quis deixar uma palavra sobre o país que está melhor. “O principio é simples: o País está melhor.” Fazendo um elogio da colaboração com as IPSS, orgulhando-se do reforço da “confiança no Governo” mostrada pelos dados do Eurobarómetro, Costa avançou para o repto ao PSD e ao CDS: “A principal reforma a fazer no Estado é a descentralização.” Costa quer uma lei aprovada em Outubro, que entre em vigor em Janeiro de 2018.

Pizarro deu a cara

Antes, havia subido ao palco o candidato socialista à Câmara do Porto, Manuel Pizarro, para dizer que depois das posições do autarca Rui Moreira "não vai ser possível continuar" a associação nos próximos quatro anos, rejeitando o convite para integrar as listas do independente.

A intervenção na Convenção Nacional Autárquica do PS não estava prevista no programa, como o próprio assumiu ("Eu não contava estar aqui hoje"), mas serviu para que Pizarro desse a "dar a cara" e assumisse "a responsabilidade de propor uma solução", numa "altura em que ocorreu uma profunda alteração no quadro político" das autárquicas no Porto.

"Infelizmente, e depois daquilo que se passou nestes últimos dias e em especial ontem, não vai ser possível continuar durante mais quatro anos com esta associação", sublinhou, ressalvando que isso não muda que o acordo para a governação da cidade do Porto entre o PS e Rui Moreira "teve resultados muito positivos", tal como disse, também, António Costa.

Manuel Pizarro recusou "alimentar este debate" porque quer "olhar em frente", mas conclui afirmando que "há convites que, feitos num determinado tempo e num determinado modo, não podem ser aceites", já que "tornariam mais pequeno" quem o fizesse. "Também por isso, a minha resposta, sempre serena, é a seguinte: não, obrigado a esses convites", afirmou, numa referência implícita à entrevista de sexta-feira à noite de Rui Moreira à SIC, na qual disse que pretendia contar com o socialista Manuel Pizarro na sua lista de recandidatura.

O socialista tinha entrado a meio dos trabalhos no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, onde decorre a Convenção Nacional Autárquica do PS, por uma porta lateral e longe dos olhares dos jornalistas, tendo-se ouvido, pela voz ‘off’ do evento, que aquele era o momento para saudar a entrada na sala do mais recente candidato do partido.

A sala levantou-se, aplaudiu, gritou PS e Pizarro subiu ao palco acompanhado, logo de seguida, pelo secretário-geral, António Costa, que o abraçou perante os delegados. Depois, Manuel Pizarro sentou-se junto ao líder socialista, onde anteriormente estava a secretária-geral adjunta, Ana Catarina Mendes, e assistiu a vários painéis da convenção antes de chegar a vez da sua intervenção, logo antes do encerramento do encontro do PS.

