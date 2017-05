Autoridade da Concorrência condena EDP e Sonae a multas de 38 milhões

A Autoridade da Concorrência (AdC) condenou empresas da EDP e da Sonae ao pagamento de coimas de 38,3 milhões de euros por considerar que a parceria criada entre os dois grupos para a campanha comercial "Plano EDP Continente", que decorreu em 2012, assentou num “acordo ilícito de repartição de mercados”.

A fatia de leão das coimas refere-se à EDP, que tem a pagar, segundo a AdC, 28,7 milhões de euros. Ao grupo Sonae (proprietário do PÚBLICO) cabe um pagamento de 9,6 milhões de euros, de acordo com decisão da AdC, anunciada esta sexta-feira.

A EDP foi a primeira das empresas a reagir à decisão, num comunicado em que diz que esta "padece de vários e graves erros de facto e de direito" e em que garante pretender contestar a decisão em tribunal. Dizendo estar a analisar os fundamentos da decisão da AdC, a empresa salienta que, "pela clamorosa injustiça que representa, conjugada com os graves erros que lhe estão subjacentes", a decisão condenatória será "objecto de recurso junto do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão".

Alguns minutos depois, a Sonae anunciou que considera a decisão “a todos os títulos incompreensível, surpreendente, manifestamente errada e desconforme com a lei”. Por isso, uma vez que a Sonae e as suas participadas (Sonae Investimentos, Sonae MC – Modelo Continente e Modelo Continente Hipermercados) “repudiam firmemente esta decisão” da AdC, “irão impugná-la judicialmente, aguardando serenamente pelo respectivo desfecho e estando convictas de que os tribunais não deixarão de lhes dar razão e de as absolver de qualquer ilegalidade”.

Em 2012, os grupos liderados por António Mexia e Paulo Azevedo desenvolveram uma parceria que permitia aos clientes da EDP beneficiarem de um crédito de 10% sobre a factura da luz que passava para o cartão Continente. A sanção aplicada pela AdC não visa punir a estratégia comercial, mas sim as cláusulas de “não-agressão” do contrato de parceria assinado entre as empresas.

É que nesse acordo, ambas comprometeram-se a não concorrer nas respectivas áreas de actividade: a EDP ficaria de fora da comercialização de bens alimentares e a Sonae manter-se-ia arredada da comercialização de electricidade e gás.

No comunicado divulgado esta sexta-feira, a entidade liderada por Margarida Matos Rosa recorda que “a Lei da Concorrência proíbe expressamente os acordos entre empresas que, tendo por objeto restringir, de forma sensível, a concorrência no todo ou em parte do mercado nacional têm, pela sua própria natureza, um elevado potencial em termos de efeitos negativos”, por impedirem a entrada ou condicionarem a actividade de outros concorrentes.

A prática ocorreu “no contexto da liberalização da comercialização de energia eléctrica e de gás natural em Portugal, momento de particular importância para a concorrência no sector”, frisou a AdC.

O processo, que “teve origem em denúncias de consumidores”, motivou a abertura de um inquérito no final de 2014, que resultou numa acusação formal das empresas envolvidas (EDP – Energias de Portugal, EDP Comercial – Comercialização de Energia, Sonae Investimentos, Sonae MC – Modelo Continente e Modelo Continente Hipermercados) no Verão passado.

Findo o prazo dado às empresas para exercerem o seu direito de audição e defesa, a entidade reguladora manteve o entendimento de que o compromisso recíproco “de não-concorrência nos sectores da comercialização de energia elétrica e gás natural e da distribuição retalhista de bens alimentares” que a EDP e a Sonae assinaram, por dois anos, para Portugal continental, é ilegal.

