Ameaça terrorista leva Antuérpia a reforçar segurança na estação central

As autoridades belgas reforçaram a segurança na estação central de Antuérpia, na Bélgica, avançaram os meios de comunicação local. Em causa está um vídeo alegadamente da autoria do Daesh, que coloca a estação entre um dos próximos alvos de um possível ataque terrorista. O reforço policial foi já confirmado pelas autoridades belgas em comunicado.

O vídeo, descoberto por um especialista antiterrorismo norte-americano esta quinta-feira, mostra um homem a caminhar nas imediações da estação belga, com um papel nas mãos onde se lê "We are still here" [em português "nós ainda aqui estamos"]. A esta mensagem de intimidação e ameaça foi dada credibilidade, mas o porta-voz do ministro dos Negócios Estrangeiros afirma que "não há motivo para pânico".

Politie extra waakzaam in en rond @NMBS station Antwerpen-Centraal na video met dreigingsboodschap: https://t.co/mH7Or8Js8e pic.twitter.com/K413UC79yB — Politie Antwerpen (@LPAntwerpen) March 3, 2017

Não existem, para já, dados suficientes que liguem o vídeo ao grupo terrorista. "Não podemos entrar na armadilha" de ser afectados pelo medo que estas mensagens querem provocar, acrescentou o porta-voz do governante, citado pelo De Telegraaf.

As autoridades locais já emitiram um comunicado em que esclarecem que o vídeo está a ser analisado pelas entidades competentes e que para já o reforço da vigilância é para manter. "As medidas de segurança extra são um reforço às que já previstas no nível de ameaça terrorista três", informam as forças policiais de Antuérpia.

