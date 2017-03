Ventos fortes arrancam telhados de seis fábricas em Barcelos

Os telhados dos pavilhões de seis empresas da zona industrial de Várzea, em Barcelos, “foram arrancados parcialmente devido a ventos fortes” na madrugada desta sexta-feira, disse ao PÚBLICO Rui Araújo, adjunto de comando dos voluntários de Barcelinhos.

Não houve vítimas, mas há “danos materiais avultados”, diz a mesma fonte. Ao todo, foram afectados 12 pavilhões, sete dos quais pertenciam à mesma empresa de tecelagem, a João António Lima Malhas. As empresas estão a trabalhar “quase normalmente” enquanto está a ser feita a remoção de destroços.

Já em Melgaço, a queda de neve durante a madrugada impediu o transporte escolar das crianças de manhã, desde Castro Laboreiro até à vila de Melgaço, no Alto Minho, informou a Proteção Civil municipal.

Segundo Luís Matos, responsável pela Proteção Civil municipal, "o nevão que caiu durante a madrugada apanhou todos de surpresa uma vez que a previsão apontava para a queda de neve a partir das 15h00". "Os meios já estão no local, mas não fomos a tempo de garantir a circulação do transporte escolar das crianças do primeiro ciclo de Castro Laboreiro para o centro escolar da vila", explicou, em declarações à agência Lusa.

Para a escola foram apenas os alunos transportados por carros particulares. Para o final do dia “está previsto um agravamento das condições meteorológicas, com descida da quota de queda de neve". O regresso dos alunos a casa ainda está a ser planeado. O responsável da protecção civil garante que "nas aldeias de Lamas de Mouro e Cubalhão as estradas estão circuláveis".

Viana do Castelo é um dos 17 distritos portugueses em alerta amarelo. A possibilidade de neve mantém-se até às 22h, a partir dos 600 a 800 metros.

Também no norte de Viseu, a queda de neve obrigou nesta sexta-feira de manhã ao corte de duas estradas no norte do distrito de Viseu, uma nacional e outra municipal, disse ao PÚBLICO fonte da GNR.

As estradas foram cortadas por volta das 9h da manhã e até agora a situação ainda se mantém inalterada. O trânsito não passa na Estrada Nacional 321, nas Portas de Montemuro, entre Cinfães e Castro Daire, e na Estrada Municipal 553 entre Feirão e Resende.

Na Covilhã, as estradas de acesso ao maciço central da Serra da Estrela também ainda continuam cortadas. Fonte da GNR de montanha disse ao PÚBLICO que ainda não se sabe quando é que a situação vai ficar normalizada, depende “dos meios e da precipitação”.

Os troços Piornos/Torre e Torre/ Lagoa Comprida estão interditos à circulação rodoviária desde as 08h da manhã e os troços Lagoa Comprida/Loriga e Lagoa Comprida/Sabugueiro encerraram pouco tempo depois.

Até ao fim do dia desta sexta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que haja 17 distritos em alerta vemelho devido à neve, vento e agitação marítima.

Évora, Portalegre, Santarém, Madeira e a região oriental dos Açores são os únicos locais que não estão em alerta, segundo o IPAM.

Texto editado por Ana Fernandes

