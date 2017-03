Snapchat estreia-se na bolsa a valer uns históricos 24 mil milhões de dólares

As acções da Snap, a empresa norte-americana dona do Snapchat, vão estrear-se esta quinta-feira na Bolsa de Nova Iorque (NYSE). A empresa chega avaliada em cerca de 24 mil milhões de dólares (cerca de 23 mil milhões de euros), quando a perspectiva inicial era de que a avaliação no mercado se situasse entre os 19,5 mil milhões de dólares e os 22,3 mil milhões de dólares, escreve a Reuters. A decisão de tornar a Snap uma empresa cotada na Bolsa foi anunciada no início do mês de Fevereiro.

PUB

A empresa detalhou através de um comunicado que vendeu 200 milhões de acções a 17 dólares. A operação rendeu 3,4 mil milhões de dólares (cerca de 3,2 mil milhões de euros), tornando-se uma das maiores ofertas de venda iniciais (IPO) desde a entrada do Twitter, em Novembro de 2013.

De acordo com a Reuters, a operação registou uma procura dez vezes acima da oferta, o que teria permitido à empresa vender as acções a 19 dólares cada. No entanto, os responsáveis pela empresa californiana optaram por manter um preço que não afugentasse investidores a longo prazo.

PUB

A sua entrada em Wall Street acontece com números acima das expectativas, o que prova que a aplicação conseguiu atrair a atenção dos investidores, mesmo com os 515 milhões de dólares de prejuízo em 2016 e mesmo sem que os títulos comprados concedam direitos de voto aos novos investidores.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os actuais accionistas têm direito a um voto por acção. Para Evan Spiegel e Bobby Murphy, os fundadores, cada acção vale dez votos.

Em Fevereiro deste ano, a empresa tinha afirmado que com a estratégia de entrada em bolsa esperava conseguir três mil milhões de dólares. A dona da rede social Snapchat chega ao mercado accionista norte-americano muito mais cedo (face à data de fundação) do que outras empresas tecnológicas ligadas às redes sociais como o Twitter e Facebook.

A aplicação, cujas fotografias e mensagens desaparecem em poucos segundos, possui cerca 161 milhões de utilizadores diários. A rede social criada pelos antigos alunos da Universidade de Stanford enfrenta, para além dos prejuízos, a concorrência do Instagram, rede social detida pelo Facebook, que, depois de não ter conseguido comprar o Snapchat introduziu funções muito semelhantes às oferecidas por Spiegel. As instastories, por exemplo, adoptam a principal função do Snapchat, através da partilha de fotografias e vídeos que desaparecem do perfil do utilizador 24 horas depois da sua publicação.

PUB

PUB