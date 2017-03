Tom Hanks oferece máquina de café para jornalistas continuarem "a lutar pela verdade"

O actor Americano Tom Hanks enviou um presente especial aos correspondentes da Casa Branca: uma máquina de café. O objectivo da oferenda é que os jornalistas responsáveis pela cobertura noticiosa do que se passa na Administração Trump “continuem a lutar pela verdade, pela justiça e pelo estilo de vida americano”.

PUB

Para ajudar a concretizar este objectivo, o actor e realizador, que conta com um Óscar para Melhor Actor, decidiu oferecer uma máquina de café, relata o Business Insider.

Foram vários os repórteres que partilharam no Twitter fotografias da máquina e da mensagem que Tom Hanks enviou juntamente com o presente.

PUB

Thankx to @tomhanks for the new coffee machine for the schlubs in the WH press room. pic.twitter.com/DHVhowzd3L — Steve Holland (@steveholland1) March 2, 2017

“Para o colectivo de jornalistas da Casa Branca. Continuem a lutar pela verdade, pela justiça e pelo estilo de vida americano. Especialmente pela parte da verdade”, lê-se na nota enviada pela estrela de Hollywood encorajando os media, que enfrentam as investidas do Presidente Donald Trump.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

BREAKING: White House press corps receives brand-new espresso machine from @tomhanks. Come for the coffee... stay for his note. ?? pic.twitter.com/cirbLKHEt0 — Peter Alexander (@PeterAlexander) March 2, 2017

Recorde-se que na passada sexta-feira, os jornalistas da CNN, da BBC, do New York Times, do LA Times, do New York Daily News, do Daily Mail, do BuzzFeed e do Politico, entre outros, foram impedidos de entrar na Casa Branca para assistirem ao briefing diário do secretário da imprensa da Administração Trump, Sean Spicer.

O Business Insider diz que esta não é a primeira vez que Tom Hanks presenteia os jornalistas residentes da Casa Branca. Oferecendo também uma máquina de café, em 2010, quando estava em funções Barack Obama, escreveu uma mensagem que dizia: “Espero que esta máquina torne o ciclo noticioso de 24 horas mais prazeroso. Acrescente água, inseria a cápsula, carregue no botão e reporte. Tudo de bom. Tom Hanks”.

PUB

PUB