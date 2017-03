YouTube faz frente à TV por assinatura com serviço de televisão online

O Google anunciou um novo serviço de televisão na Internet a partir do YouTube. O serviço vai ser lançado inicialmente nos Estados Unidos por uma mensalidade de 35 dólares (cerca de 33 euros) que dá acesso a um pacote que pode ser usado por seis utilizadores distintos e que dá acesso a pelo menos 44 canais de televisão que incluem a ESPN, a ABC e a Disney.

Os últimos dados do YouTube – revelados também esta semana – mostram que as pessoas vêem cerca de mil milhões de horas de conteúdo vídeo do site diariamente. "Se fossemos sentar para ver mil milhões de horas de YouTube seguidas, demoraria mais do que 100 mil anos. Há 100 mil anos, os nossos antepassados estavam a criar ferramentas de pedra,” comenta o vice-presidente de engenharia do YouTube, Cristos Goodrow, em comunicado. O valor segue as tendências referidas no último relatório da Google, de Abril de 2016, que mostrava que seis em cada dez pessoas escolhem plataformas de vídeo online face aos canais de televisão.

O YouTube Play é a evolução da televisão tradicional. “É TV ao vivo concebida para a geração YouTube – aqueles que querem ver o que querem, quando querem, como querem, sem compromisso”, lê-se no comunicado desta terça-feira . Ou seja, tal como outros serviços já no mercado – entre os quais a Netflix, o HBO Now, a Hulu, e o N Play da NOS em Portugal – o objectivo é eliminar as limitações ao modo de ver televisão, oferendo um serviço que as pessoas podem aceder a qualquer hora, em qualquer lugar e em diferentes aparelhos.

Mas o que distingue o serviço do YouTube de tantos outros é a oferta de armazenamento online que permite gravar conteúdo televisivo ilimitado. Fica armazenado até nove meses, sem gastar espaço na memória do portátil ou do telemóvel.O YouTube TV também dará acesso às séries e vídeos originais do site.

Ainda não há data de lançamento oficial para o YouTube TV.

