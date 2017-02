Numa guinada inesperada, Trump admite legalização de imigrantes indocumentados

Donald Trump afirmou esta terça-feira que está aberto a uma reforma migratória que poderá permitir a legalização de milhões de imigrantes indocumentados que não tenham cometido crimes graves.

"Este é o momento certo para um projecto de lei de imigração, desde que haja um compromisso de ambas as partes", terá afirmado o Presidente dos EUA num encontro com jornalistas, de acordo com a CNN e o New York Times, que citam fontes anónimas presentes durante a conversa na Casa Branca.

De acordo com um funcionário do Governo, citado pela CNN, a nova lei permitiria a imigrantes indocumentados sem registo criminal viver, trabalhar e pagar os seus impostos nos EUA sem medo de serem deportados. A posição foi defendida algumas horas antes do primeiro discurso de Trump ao Congresso norte-americano, embora não tenha deixado claro se falaria sobre o assunto nessa ocasião.

A secretária-adjunta da Casa Branca para a imprensa, Sarah Huckabee Sanders, não contesta as informações, mas afirmou ao New York Times que não tinha testemunhado a conversa, não podendo por isso confirmar o que foi dito.

"O Presidente tem deixado muito claro ao longo do seu percurso que considera o sistema de imigração débil e precisa de uma reforma intensiva, e também tem deixado claro que está aberto a debater mudanças para concretizar essa evolução”, afirmou Sanders. "Neste momento, o seu principal foco, como tem mostrado em várias situações, é controlar as fronteiras, deportar criminosos e manter o nosso país seguro, e essas prioridades não mudaram", declarou a porta-voz, citada pelo jornal.

A confirmar-se, a defesa de uma reforma da imigração constitui uma reviravolta dramática nas posições de Donald Trump, que nas primeiras semanas do seu mandato apertou o cerco aos imigrantes indocumentados.

Tratar-se-ia ainda de uma ruptura profunda em relação às posições defendidas pelos seus apoiantes. Durante os comícios da campanha presidencial, ouvia-se com frequência os eleitores de Trump gritarem "build the wall!" ("construa o muro!"), apoiando a promessa do actual Presidente fez de construir um muro na fronteira com o México.

Nas últimas semanas, Trump assinou uma ordem autorizando a deportação de imigrantes indocumentados que tenham cometido algum crime ou falsificado documentos, que poderia aplicar-se praticamente a qualquer um dos cerca de 11 milhões de pessoas que se encontram nos EUA ilegalmente.

