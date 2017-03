TAP terminou 2016 com lucros de 34 milhões de euros

A TAP fechou o ano de 2016 com resultado líquido positivo de 34 milhões de euros. De acordo com um comunicado divulgado pela empresa, o regresso aos lucros foi possível “apesar de uma quebra nas receitas, que totalizaram 2.242 milhões de euros, 156 Milhões abaixo dos 2.398 milhões registados em 2015. “Esta quebra, no entanto, foi fortemente compensada por uma redução ainda mais expressiva dos custos operacionais, que ficaram pelos 2.042 milhões, menos 227 milhões que em 2015”, lê-se no mesmo comunicado.

De acordo com a empresa, o primeiro semestre foi palco de um reajuste da oferta ao mesmo tempo em que se manteve um “arrefecimento” de alguns dos mais importantes mercados onde a TAP opera, mas o segundo semestre assistiu a uma forte recuperação - “que incluiu a obtenção de sucessivos recordes históricos no número de passageiros transportados nos meses de outubro, novembro e dezembro, tendência essa que já foi reforçada nos dois primeiros meses do corrente ano”, anuncia a TAP.

Com a capitalização realizada pelos novos accionistas – após a privatização da empresa, que foi assinada com o consórcio Atlantic Gateway, de David Neelman e Humberto Pedrosa – a TAP foi alvo de investimentos, dos quais a empresa destaca a criação da TAP Express e a renovação total da frota regional. Em termos de novas rotas, o ano de 2016 marcou o arranque da expansão para o mercado norte-americano, com a abertura das rotas de Boston e Nova Iorque – JFK, aumentando-se também as frequências semanais para Newark e Miami.

A TAP transportou em 2016 um número recorde de passageiros, 11,7 milhões, mais 400 mil que em 2015. Isto, num ano em que a Companhia reduziu em três por cento a sua oferta de lugares.

