PSD quer explicações dos reguladores sobre abusos da EDP e na Galp

Os deputados social-democratas querem que os presidentes da Erse e da ASAE sejam ouvidos no parlamento sobre falhas na prestação de assistência da EDP e Galp e a existência de cláusulas abusivas nos contratos.

Na terça-feira, o PÚBLICO divulgou que a "EDP Funciona e Galp Comfort podem não compensar como parece", especificando que os "serviços de assistência das duas maiores comercializadoras de electricidade e de gás são desajustados face às necessidades dos clientes, com cláusulas 'abusivas' e uma série de exclusões".

Hoje, os deputados do Grupo Parlamentar do PSD entregaram na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas um requerimento para a audição do presidente do Conselho de Administração da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), Vítor Santos, e do presidente da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), Pedro Portugal Gaspar, para "análise e esclarecimento desta situação tornada pública".

Os deputados do PSD justificam a entrega do requerimento com o facto de estar "em causa a prestação de um serviço público, pelo qual os clientes daquelas empresas despendem um valor mensal ou anual" e com "o elevado custo da factura energética no orçamento dos consumidores".

O mandato de Vítor Santos no regulador da energia terminou no final de Janeiro, tendo já sido nomeada para lhe suceder Cristina Portugal, que deverá assumir a liderança da ERSE ainda em Março.

