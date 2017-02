Livro Branco de Juncker apresenta cenários para o futuro da UE

Numa muito recente reviravolta, o presidente da Comissão Europeia resolveu inverter o ónus da prova, apresentando ao Conselho Europeu não um road map para o futuro da União Europeia, mas um conjunto de perguntas que definem outros tantos cenários, aos quais os líderes devem dar uma resposta. Esta terça-feira, a Comissão vai reunir-se no fim do dia em Bruxelas, para debater o documento final que deverá ser aprovado quarta-feira pelo colégio de Comissários.

Esta inversão de perspectiva resulta dos inúmeros bloqueios que Jean-Claude Juncker encontrou em várias capitais europeias a uma proposta ambiciosa (mas não muito) capaz de oferecer aos europeus um rumo para o seu futuro, levando em conta o "Brexit" e as alterações da relação transantlântica, bem como a prolongada crise da qual a União ainda não conseguiu sair. Berlim foi uma delas. Juncker já sabe o que pode acontecer nestas circunstâncias.

O road map para a União Económica e Monetária “dos cinco presidentes”, como ficou conhecido, (da Comissão, do Conselho, do Parlamento Europeu, do BCE e do Eurogrupo ) apresentado ao Conselho Europeu em 2015 acabou por ficar na gaveta por vontade expressa de Angela Merkel (e de outros líderes europeus). Esse foi o risco que Juncker não quis correr, para além de ter de lidar com uma Comissão razoavelmente dividida, com os comissários mais próximos dos respectivos governos nacionais do que do interesse comum que deve promover.

Este novo documento da Comissão, que deveria ser a sua contribuição para a Declaração de Roma, que os líderes querem aprovar a 25 de Março, no 60º aniversário do Tratado que fundou a Comunidade Europeia, será apenas um guião para as escolhas possíveis da União Europeia num futuro marcado por profundas incertezas. “Um ponto de partida” e não um ponto de chegada”, como disseram ao PÚBLICO fontes da Comissão em Bruxelas.

A primeira reacção ao Livro Branco deve acontecer durante o Conselho Europeu ordinário do dia 9 de Março. O objectivo, de resto publicamente assumido, de Juncker é confrontar os governos europeus com as suas responsabilidades em vez de se esconderem atrás de Bruxelas ou limitarem-se a seguir a chanceler alemã.

