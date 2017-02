Acidente em desfile de Carnaval do Rio faz oito feridos

Um acidente com o carro alegórico da escola de Samba Paraíso do Tuiuti, no Rio de Janeiro, causou oito feridos, três dos quais com gravidade e que tiveram de ser operados nesta segunda-feira. O acidente aconteceu durante o desfile das escolas de samba do grupo Espacial, um dos maiores do Brasil, este domingo.

Os restantes cinco feridos da colisão com o carro alegórico tiveram alta, mas três continuam em estado grave e foram operadas. As vítimas terão fracturado as pernas, escreve o jornal Globo. Na manhã desta segunda-feira, de acordo com o boletim médico citado pelo mesm jornal, o estado das vítimas era “delicado” e “inspira cuidados”

Vinte pessoas foram atingidas pelo carro alegórico da escola de samba Paraíso do Tuiuti, a primeira escola de samba a desfilar. Dos 20 feridos, 12 foram assistidos no local e oito tiveram de ser internadas em dois hospitais do Rio de Janeiro.

Aparentemente, o acidente foi causado por uma manobra errada do último carro da escola de samba, que acabou por embater na grade lateral do Sambódromo e atingiu os espectadores que estavam entre a pista e a arquibancada.

A agremiação lamentou “profundamente” o que aconteceu no seu desfile e prometeu “toda a assistência” às vítimas, segundo o Globo.

