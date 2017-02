"Lisboa por Dentro" leva teatro a sala onde decorrem reuniões públicas da câmara

A sala onde decorrem as reuniões públicas da Câmara Municipal de Lisboa, nos Paços do Concelho, vai ser palco de um jogo teatral no final de Março, no âmbito da iniciativa "Lisboa por Dentro".

O "Lisboa por Dentro", que decorre entre 5 de Março e 8 de Abril, é "um convite para entrar na intimidade da cidade, abrindo portas a espaços emblemáticos e pouco acessíveis através de sugestões culturais que passam pela música, literatura, teatro ou dança", refere a EGEAC, empresa municipal de gestão de equipamentos culturais de Lisboa, responsável pela iniciativa, num comunicado esta segunda-feira divulgado.

A programação arranca no domingo, 5 de Março, no Teatro Maria Matos com "O dia em que o teatro é das crianças": "Recantos normalmente escondidos são ocupados neste dia por diferentes propostas e projectos", caso da zona técnica de palco onde irá decorrer uma oficina de tipografia.

No Dia Internacional da Mulher, 8 de Março, o renovado Cineteatro Capitólio abre portas para acolher a iniciativa "Cantar com sentido", que inclui o lançamento da colecção de livros infanto-juvenil "Antiprincesas", a exibição da curta-metragem "Cantar com Sentido", de Leonardo Beltrán, e um concerto da cantora brasileira Mallu Magalhães.

Um mês depois, a 8 de Abril, o Capitólio acolhe um concerto de homenagem à cantora chilena Violeta Parra, que conta com a participação de Aline Frazão, Lula Pena, Mísia e Rita Redshoes. Antes do concerto, ao longo do mês de Março, será "reinventado semanalmente" na Antena 1 "Canta Violeta Parra", programa de rádio transmitido na década de 1950 no Chile.

A 12 e 19 de Março há dança no Mercado de Santa Clara com "Ciranda", uma dança comunitária para todas as idades e sem limite de participantes, que será acompanhada ao vivo por uma orquestra de câmara e músicos que interpretarão canções tradicionais portuguesas.

De 23 a 26 de Março, a sala de sessões públicas da Câmara de Lisboa é palco de "The Money", "um jogo teatral onde todos participam".

A programação do "Lisboa por Dentro" inclui também visitas guiadas a locais como o Aeroporto Humberto Delgado, a Galeria Técnica do Parque das Nações, o Reservatório da Patriarcal e as Galerias Subterrâneas da rua da Prata.

