Ronaldo é o recordista de penáltis marcados na Liga espanhola

Com o penálti convertido frente ao Villareal neste domingo, Cristiano Ronaldo tornou-se o jogador da história da Liga espanhola com mais remates certeiros da marca dos 11 metros. Desde que chegou ao Real Madrid em 2009, o jogador português marcou 57 penáltis em 66 possíveis.

PUB

Numa altura em que o Real Madrid passava por grandes dificuldades para vencer fora o Villareal e não deixar o Barcelona aproximar-se mais do primeiro lugar, os merengues corriam atrás do prejuízo para recuperar de uma desvantagem de 2-0. Depois de Gareth Bale ter iniciado a reviravolta aos 64 minutos de jogo, Cristiano Ronaldo não desperdiçou o penálti para fazer o 2-2 e dar oportunidade à sua equipa para sair do El Madrigal com os três pontos. Com o seu único golo da partida, o capitão da selecção nacional passa a ser o jogador da história da liga espanhola com mais penáltis convertidos, ultrapassando o mexicano Hugo Sánchez, que marcou 56.

Contra o Villareal, Ronaldo rematou com sucesso para o canto inferior direito da baliza, local para onde o português direccionou os seus penáltis em 30 ocasiões (acertou 27 vezes e falhou 3). Com 57 penáltis marcados em 66 possíveis, o jogador do Real Madrid tem uma taxa de sucesso muito positiva (86,36%).

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O caminho para esta marca começou a ser traçado logo no seu primeiro jogo pelo Real Madrid: na jornada inaugural da Liga espanhola, Ronaldo marcou um penálti que ajudou os merengues a vencerem o Deportivo da Corunha por 3-2. Esta foi a temporada em que o português converteu menos penáltis (quatro) — aquela em que acertou mais foi a de 2011/12, quando fez 12.

A equipa que mais vezes viu Ronaldo a converter um remate da marca dos 11 metros foi o Getafe (6), e os guarda-redes que mais vezes sofreram foram Moyá, actual guarda-redes do Atlético de Madrid, e Gorka Iraizoz, do Atlético de Bilbau (ambos com quatro).

Os guarda-redes contra quem Ronaldo mais errou foram Diego Alves e Carlos Kameni, com dois penáltis falhados, e a equipa contra quem mais errou foi o Málaga (3).

PUB

PUB