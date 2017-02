Real Madrid recupera e vence Villarreal

Dois golos em seis minutos colocaram o Real Madrid numa situação complicada no terreno do Villarreal, mas o conjunto de Zidane conseguiu recuperar e vencer o encontro, por 3-2, mantendo a liderança da Liga espanhola.

Depois do nulo ao intervalo, a equipa da capital deixou-se surpreender, aos 50’ e 56’, com golos de Manuel Trigueiros e Cedric Bakambu. O galês Gareth Bale iniciou a recuperação, reduzindo aos 64’, com Cristiano Ronaldo a empatar o encontro, na cobrança de uma grande penalidade, dez minutos depois.

Já na recta final da partida, Alvaro Morata descansou os “merengues”, com o golo do triunfo, aos 83’. O resultado manteve o Real no topo da classificação, com mais um ponto do que o Barcelona e uma partida a menos.

