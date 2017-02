Seguindo o rasto dos gafanhotos e grilos na Europa

Os gafanhotos e os grilos fazem parte das nossas lembranças mais remotas. Quem não se recorda do cri cri dos grilos ou dos saltos dos gafanhotos? Apesar de bem presentes na nossa memória, estes insectos têm sido pouco estudados. A Comissão Europeia lançou agora a primeira “lista vermelha” dos ortópteros, a ordem de insectos onde estão os gafanhotos, os grilos e os saltões. Na lista divulgada online, há uma percentagem a fixar: 25,7% das espécies dos ortópteros estão ameaçadas na Europa.

Ao todo, 150 cientistas juntaram-se durante dois anos com uma missão: avaliar o estado de conservação das espécies de gafanhotos, grilos e saltões na Europa. “Há uma grande falta de conhecimento relativamente aos ortópteros”, diz-nos a entomóloga portuguesa Sónia Ferreira, uma das especialistas envolvidas no estudo. A área europeia em avaliação vai desde a Islândia, passa pelos Montes Urais, e chega ao Sul do Mediterrâneo, incluindo a Madeira, os Açores e as Canárias.

Depois, considerou-se as espécies registadas na Europa antes do ano 1500, para que se perceber se eram naturais deste continente ou se foram trazidas de fora. Usaram-se também os dados de 2014 da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, sigla em inglês). No final, contabilizou-se um total de 1082 espécies de gafanhotos, grilos e saltões na Europa.

Foto Distribuição de espécies na Europa na lista vermelha agora publicada

A maioria das espécies identificadas foi encontrada em prados (51,6% do total, ou 555 espécies) e em matagais (47,3%, ou 508 espécies). Também foram identificadas nas florestas (18,8%, 202 espécies), nos habitats artificiais, como jardins ou quintas (16,7%, 179 espécies), em terrenos rochosos (10,9%, 117 espécies) e, por fim, em habitats subterrâneos (7,6%, 82 espécies). O Sul da Europa, nomeadamente a região com clima mediterrânico, é onde há mais espécies, assim como nos Balcãs e na região do rio Volga.

Outro número a destacar é o de espécies endémicas (únicas) da Europa. Ao todo, são 731 espécies. A maioria destas pode ser encontrada nas regiões montanhosas e costeiras da Península Ibérica, nos Balcãs e em Itália. Muitas delas estão também nos Pirenéus e nos Alpes.

Foto Distribuição de espécies endémicas na Europa na lista vermelha agora publicada

Só na Península Ibérica há cerca de 200 espécies de ortópteros, que são endémicas ou que se distribuem também por outros territórios da Europa. “Em Portugal, conhecem-se perto de 200 espécies de ortópteros, mas este número é uma clara subestimação da diversidade do grupo”, diz Sónia Ferreira. A entomóloga dá um exemplo: “Nos últimos dez anos, mais de dez espécies foram identificadas pela primeira vez no país, três são novas para a ciência e pelo menos outras três encontram-se em processo de descrição. O mais interessante é que nem todas estas espécies são raras ou têm uma distribuição restrita. Sabemos ainda muito pouco sobre estes animais em Portugal.”

Resultados “horríveis”

Vamos então aos alertas. Esta Lista Vermelha Europeia dos Gafanhotos, Grilos e Saltões assinala que 25,7% das espécies de ortópteros de toda a Europa estão ameaçadas. Restringindo a análise só à União Europeia, 28% das espécies estão também ameaçadas. Considerando todas as 1082 espécies da Europa, 49 foram classificadas com este trabalho com o estatuto de "criticamente em perigo", 120 "em perigo" e 107 estão "vulneráveis".

Foto Distribuição de espécies ameaçadas na Europa na lista vermelha agora publicada

O caso é mais preocupante para sete espécies em toda a Europa e seis na União Europeia, que estão possivelmente extintas. Há ainda um outro dado a reter: para 107 espécies há “informações insuficientes” na Europa e o mesmo se passa com 84 espécies na União Europeia. “Os resultados desta lista vermelha são mesmo horríveis”, considera Lus Bas, director da IUCN da Europa, em comunicado desta organização.

Além destes alertas, a lista também destaca que 30,2% das espécies (325 espécies) têm visto a sua população decrescer, enquanto 3,2% (34) têm aumentado.

O prefácio desta lista vermelha foi escrito pelo biólogo português Humberto Delgado Rosa, actual director do programa Capital Natural da Comissão Europeia e antigo secretário de Estado do Ambiente, entre 2005 e 2011. “Imagine uma noite mediterrânica quente de Verão, um copo de vinho tinto, um cheiro a flores selvagens… o som relaxante de grilos à volta. Poderia imaginar-se este cenário sem estes pequenos músicos invisíveis? Pessoalmente, não o quero fazer!”, assim começa o prefácio.

Afinal, quais as ameaças aos ortópteros? Uma das principais é o uso intensivo do solo na agricultura e o seu abandono, nomeadamente a transformação dos prados naturais a partir do final do século XIX até meados do século XX, assim como o aumento das culturas para biofuel. O uso de insecticidas e fertilizantes também tem afectado os ortópteros.

Outra das ameaças é o desenvolvimento turístico, residencial e comercial, devido à construção de hotéis, campos de golfe ou estâncias de esqui, o que vem perturbar estas espécies. Estes problemas acontecem em larga escala na região mediterrânica. “O perigo no Mediterrâneo está relacionado com o uso excessivo de água por causa do turismo”, diz Sónia Ferreira.

Foto Gafanhoto da espécie Prionotropis rhodanica Axel Hochkirch

Em Portugal, é assinalada na lista vermelha como estando em perigo a espécie Sphingonotus nodulosus, que é endémica da Península Ibérica. Pode ser encontrada na lagoa de Óbidos e no Ribatejo e, em Espanha, em Puerto de Santa María e Mora, sobretudo em zonas com dunas e areal.

Também 173 espécies são ameaçadas pelos fogos, a maioria de origem humana. O aumento dos fogos tem ocorrido nos Balcãs, em Portugal e nas Canárias. A lista destaca mesmo uma espécie endémica de Portugal, a Ctenodecticus lusitanicus, que está em perigo e é encontrada apenas na Serra da Estrela, em zonas com arbustos e com elevações de 1000 a 1900 metros de altitude.

As alterações climáticas também são uma ameaça, como o aumento de secas e a subida das temperaturas. Tal como a desflorestação tem afectado os ortópteros, principalmente a Ephippigerida rosae, que vive apenas no centro de Portugal. A maioria da sua população encontra-se em altitudes entre os 142 e os 570 metros.

Além de Sónia Ferreira, outros dois portugueses, os naturalistas Paulo Lemos e Francisco Barros, participaram na elaboração desta lista. Paulo Lemos, de 46 anos, que vive nas Caldas da Rainha, era já um interessado pelos ortópteros. “Desde miúdo que faço isto. Tenho memórias de algumas espécies que tive nas mãos desde os primeiros anos”, conta. A loja de bicicletas que tem não o afasta da “perseguição” de ortópteros. É aliás de bicicleta que faz percursos (muitas vezes solitários) para observar e registar insectos do centro de Portugal, a sua zona de eleição: “Sou pouco viajado. Nem é preciso ir longe, é preciso conhecer o que está à nossa volta.” A partir de 2010 os seus passeios ganharam outro sentido: começou a fotografar com mais frequência os ortópteros, embora diga que não é um fotógrafo mas um autodidacta. Tem agora mais de 5000 fotografias só de ortópteros no Flickr e alguns vídeos no Vimeo.

Quando falamos de gafanhotos também nos lembramos das pragas causadas por estes insectos, que afectam as culturas agrícolas. Contudo, este não é um problema grave na Europa e é praticamente inexistente em Portugal. “Não tenho conhecimento de registos de que alguma espécie de ortópteros constitua uma praga agrícola em Portugal, no presente ou no passado”, afirma Sónia Ferreira.

Lançada esta lista vermelha, o que pode agora ser feito? “A lista vermelha pode ajudar a colocar as espécies de ortópteros com elevado risco de extinção na agenda da conservação”, diz Alex Hochkirch, presidente do grupo de especialistas de gafanhotos da IUCN, em comunicado. “Mas o nosso conhecimento da população de gafanhotos, grilos e saltões é ainda escasso, e quase 10% das espécies tem informações insuficientes. Precisamos urgentemente de mais investigação e de recursos para preservar outras espécies, para que não se extingam sem sequer sabermos.”

Foto Saltão da espécie Zeuneriana Marmorata Axel Hochkirch

Sónia Ferreira destaca que esta lista vermelha é um bom meio de “divulgação para as pessoas”, para accionar medidas políticas de prevenção e para um estudo mais aprofundado sobre as espécies. “Estes animais têm sido estudados em Portugal, mas não de forma proporcional à sua importância ecológica e diversidade no território nacional, que não é ainda totalmente conhecida”, nota por sua vez Paulo Lemos.

“Não sabemos mais sobre os ortópteros porque há falta de especialistas. Alguma informação que usámos agora já vinha de estudos dos anos 40”, diz a entomóloga, referindo que há pouco financiamento. “Esta lista reconhece a existência de certas espécies que passaram despercebidas até agora.”

É assim um bilhete de identidade dos animais que sempre conhecemos e que nunca foram suficientemente estudados.

Algumas espécies em perigo em Portugal

Sphingonotus nodulosus

“É uma espécie das areias difícil de detectar”, diz Paulo Lemos, autodidacta em insectos, que desde muito novo vai para o campo à sua procura. Este gafanhoto foi descrito pela ciência em 2013 e encontra-se apenas na lagoa de Óbidos, no Ribatejo e, em território espanhol, em Puerto de Santa María e Mora. Paulo Lemos já a tinha detectado nos anos 80, nas dunas da praia D’El Rei, em Óbidos, e nos anos 90, na praia da Foz do Arelho. Em 2014, já a identificou numa localidade perto de Coruche, “sendo aí uma espécie aparentemente escassa”. Actualmente, corre perigo de extinção e “necessitada de urgentes medidas de conservação a nível local”, devido à regressão das dunas, à construção e à conversão de solos para a agricultura.

Foto Gafanhoto da espécie Sphingonotus nodulosus Paulo Lemos

Ctenodecticus lusitanicus

Os exemplares desta espécie são muito pequenos e é do Verão que gostam mais, estação em que são mais visíveis. “Quase do tamanho de uma mosca”, salienta Paulo Lemos. Sobretudo afectada por incêndios e pelo aumento da pressão turística, a maioria da sua população encontra-se na Serra da Estrela.

Foto Ctenodecticus lusitanicus Paulo Lemos

Ephippigerida rosae

Foto Saltão da espécie Ephippigerida rosae Paulo Lemos

Nesta espécie de saltão, os indivíduos têm um ciclo de vida curto e preferem áreas soalheiras e menos húmidas, como o prado silvestre e os matagais abertos. Endémica do Centro de Portugal, está em perigo de extinção por causa da construção civil, de uma agricultura mais intensiva e dos incêndios. “O hábito de pulverizar os matos, sargaçais e orlas de monocultura com herbicídas não ajuda a espécie”, alerta Paulo Lemos. Muitas vezes, os exemplares adultos tendem a concentrar-se na vegetação das bermas das estradas, que, quando são limpas, os faz dispersar. A espécie também é “abundante” onde existe algum pastoreio.

Foto Saltão da espécie Pycnogaster cucullatus Paulo Lemos

Pycnogaster cucullatus

É uma espécie de saltão só vive em Portugal, nomeadamente no litoral Oeste, em matagais rasos, sargaçais e prados silvestres, onde Paulo Lemos as tem observado, e em alguns sítios mais a norte. “É um ortóptero grande e essencialmente vegetariano, de aspecto emblemático, algo arcaico ou mesmo primitivo, pachorrento, e o seu canto lembra o de uma cigarra.” Contudo, o perigo está à espreita e a sua população tem vindo a diminuir: “É uma espécie com informação insuficiente, que pode ser um exemplo de como a falta de estudos sobre os nossos ortópteros pode ‘esconder’ espécies ou populações em situação muito crítica.”

