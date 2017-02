Morreu Bill Paxton, o actor que vimos em Aliens ou Tornado

Bill Paxton começou na indústria atrás das câmaras e, quando se tornou actor, o seu rosto era reconhecido do público pelos papéis secundários em filmes como O Exterminador Implacável ou Aliens – O Recontro Final. A sua ligação ao realizador James Cameron, iniciada em O Exterminador Implacável, seria reforçada com a participação em A Verdade da Mentira e Titanic. Enquanto protagonista, vimo-lo em Twister – Tornado, de 1996. Neste momento, era o agente Frank Roarke de Training Day, série da Fox que dá continuidade ao filme com o mesmo título (Dia de Treino, em Portugal) estreado em 2001. Paxton, 61 anos, morreu este sábado de complicações surgidas após uma intervenção cirúrgica.

PUB

“Um pai e um marido afectuoso, Bill começou a sua carreira em Hollywood trabalhando no departamento de arte e partiu daí para uma carreira notável, enquanto actor e cineasta amado e prolífico, que abarcou quatro décadas”, escreveu um representante da família num comunicado divulgado pela Rolling Stone. “A paixão de Bill pelas artes foi sentida por todos os que o conheceram, e o seu afecto e energia incansável eram inegáveis”.

Nascido em Fort Worth, no Texas, em 1955, Paxton teve o primeiro papel de menção numa curta aparição em O Exterminador Implacável (1984), em que interpretava um rufia impertinente. Um ano depois, foi o irmão bully do protagonista de Que Loucura de Mulher, de John Hughes. Em 1986, vimo-lo a destacar-se enquanto o soldado Hudson de língua afiada de Alien – O Recontro Final - e, depos do Exterminador e do Alien, ainda haveria de ser morto por outro personagem famoso da ficção de Hollywood, o Predador (participou no segundo filme da série).

PUB

Além de ser protagonista no supracitado Twister – Tornado, interpretou Morgan Earp em Tombstone (1993) e foi Fred Haise em Apollo 13 (1995). Estreou-se na realização em 2002, com Pela Mão do Senhor e, paralelamente ao cinema, manteve uma carreira televisiva que teria o seu ponto mais alto de reconhecimento com as três nomeações para o Globo de Ouro de melhor actor pela interpretação do polígamo Bill Henrickson em Big Love.

PUB

PUB