Marrocos pede ajuda à ONU para conter tensões com a Frente Polisário

O rei de Marrocos, Mohammed VI, apelou às Nações Unidas para que tome “medidas urgentes” para pôr fim a meses de "provocações" do movimento independentista Frente Polisário, no Sara Ocidental, indicou em comunicado oficial.

PUB

O monarca falou ao telefone com António Guterres, secretário-geral da ONU, chamando a atenção para a “incursão reiterada de elementos armados da Frente Polisário e os seus actos de provocação” em Guerguerat, na região reivindicada por aquele grupo, perto da Mauritânia, de acordo com um comunicado do gabinete real marroquino divulgado esta sexta-feira pela agência estatal MAP.

A Frente Polisário proclamou a República Árabe Sarauí Democrática (RASD) em Fevereiro de 1976, depois de Madrid ter cedido a administração da antiga colónia espanhola a Marrocos e à Mauritânia (que desistiu da sua parte em 1979). Os guerrilheiros independentistas lutaram contra Marrocos até 1991, quando se chegou a um acordo de cessar-fogo mediado pela ONU, que tem no local uma força de manutenção de paz com cerca de 250 capacetes azuis.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os independentistas sarauís acusam Rabat de quebrar os termos do acordo quando, no ano passado, tentaram construir uma estrada na zona vigiada pela ONU. Actualmente, relata a Reuters, as forças marroquinas e os guerrilheiros sarauís encontram-se a menos de um quilómetro de distância. Durante a conversa com Guterres, o rei Mohammed VI afirmou que a situação “ameaça seriamente o cessar-fogo e coloca a estabilidade da região em risco”.

Para a Frente Polisário, no entanto, Marrocos é responsável pelo que descrevem como “uma situação crítica e perigosa”. “A construção desta estrada em Guerguerat envolve a anexação de território que está além da área demarcada”, afirmou à Reuters o representante da Frente Polisário junto à ONU, M'hamed Khadad. "É Marrocos que deve assumir a responsabilidade por esta crise”, sublinha.

Apoiada pela Argélia, a Frente Polisário reclama a realização de um referendo de autodeterminação previsto pelo acordo de cessar-fogo de 1991, um plebiscito que nunca chegou a realizar-se.

PUB

PUB