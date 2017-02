Offshores: PSD chama todos os responsáveis do fisco, desde 2011, ao Parlamento

No final de uma reunião do grupo parlamentar do PSD, o seu líder, Luís Montenegro, assumiu que o partido vai dar entrada, amanhã, a um requerimento a pedir a audição, na Assembleia da República, do Inspector-Geral das Finanças e dos responsáveis da Admnistração Aduaneira e Tributária, desde 2011, para esclarecerem o que se passou na questão da "fuga" de 10 mil milhões de euros para offshores.

O PSD já tinha requerido, também, a audição do actual e do anterior secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Fernando Rocha Andrade e Paulo Núncio, pedido que foi secundado por outros partidos. Luís Montenegro não exclui, também, a possibilidade de ouvir António Costa, para que "toda a verdade seja apurada".

"Não temos nada a esconder", disse o líder da bancada social-democrata. "O PSD não tem uma postura dúplice", acrescentou, para explicar que, assim como se comporta em matéria de recapitalização da CGD e de convites feitos à anterior administração do banco público, o PSD vai comportar-se nesta questão do dinheiro que foi colocado em paraísos fiscais, nos anos da troika. "Tudo deve ser feito para apurar" o que foi feito "em termos que ninguém conhece", disse.

Antes de se referir concretamente ao caso dos dez mil milhões de euros, Luís Montenegro, que falava no Parlamento, retomou as críticas já feitas na entrevista ao PÚBLICO e à Rádio Renascença. "Estamos a assistir ao regresso de um ambiente de claustrofofia democrática", repetiu.

Na declaração aos jornalistas, Montenegro usou expressões como "preocupante", "escandaloso", "uso e absuso dos deputados" ou "insinuação suez" e disse, ainda, que Ferro Rodrigues tem prestado "um mau serviço à democracia" com a sua postura em relação à Comissão de Inquérito à Caixa.

