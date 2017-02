Ministro dos Negócios Estrangeiros do Brasil demitiu-se

O ministro dos Negócios Estrangeiros brasileiro, José Serra, demitiu-se, justificando a decisão com problemas de saúde.

Na carta enviada ao Presidente Michel Temer, José Serra diz que pede a demissão “com tristeza”, “mas em razão de problemas de saúde que são do conhecimento” do Presidente, lê-se no documento, em que o agora ex-ministro diz estar impedido de “manter o ritmo de viagens internacionais inerentes” à pasta ministral.

Serra esclarece ainda que manterá o seu mandato como senador.

Desde que assumiu funções, após a destituição de Dilma Rousseff, Michel Temer já perdeu sete ministros, contabiliza o jornal O Globo.

José Serra, de 74 anos, já concorreu por duas vezes (sem sucesso) à Presidência do Brasil e tem sido apontado como potencial candidato em 2018, embora seja improvável que o seu partido, o PSDB, o escolha, diz a Reuters.

Serra destacou-se como ministro de Saúde de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002), quando desafiou a indústria farmacêutica internacional, ao permitir que o Brasil produzisse medicamentos genéricos sem a permissão das empresas que detinham as patentes desses fármacos.

