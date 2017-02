Mais de 600 jovens "nem-nem" podem receber 700 euros por mês para se lançarem nos negócios

Dos cerca de 300 mil jovens em Portugal que não trabalham nem estudam, conhecidos como “nem-nem”, 630 terão a oportunidade de receber uma bolsa de 700 euros por mês, durante seis meses, para entrarem no mundo do empreendedorismo.

PUB

O programa “Empreende Já”, desenvolvido pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude, já tem as inscrições abertas, para a primeira fase, que duram até ao próximo dia 6 de Março. Este ano serão 315 os jovens seleccionados, e em 2018 será aberto o mesmo número de vagas. No máximo, poderão ser apresentadas mil candidaturas. Assim, todos os jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 29 anos, que contem com a escolaridade obrigatória, podem concorrer ao programa que tem uma dotação de cinco milhões de euros.

Os seleccionados terão seis meses para desenvolver uma ideia de negócio e um projecto de empreendedorismo, utilizando os 700 euros mensais e ficando habilitados a transformarem a teoria em prática com apoio a fundo perdido.

PUB

Segundo o site da iniciativa, neste momento, já foram efectuados 1184 registos, tendo sido seleccionadas 69 candidaturas. Ou seja, ainda sobram 931 inscrições por preencher.

PUB

PUB