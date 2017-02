Próximo filme de Martin Scorsese vai ser lançado pelo Netflix

O próximo filme de Martin Scorsese sobre a máfia, The Irishman, que conta com Robert de Niro no elenco, vai ser lançado em exclusivo no Netflix, que comprou os direitos para a sua difusão mundial.

De acordo com o site especializado Indiewire, o filme, cujo projecto se arrasta desde 2008, esteve inicialmente para ser distribuído pela Paramount, mas passou agora para o Netflix. Um desenvolvimento noticiado no mesmo dia em que o presidente executivo daquele estúdio, Brad Grey, anunciou a sua saída depois de 12 anos “turbulentos” à sua frente, como os classificou a Variety.

Não foram avançados valores relativamente ao acordo, mas, segundo o Indiewire – um dado que fontes da indústria confirmaram mais tarde à Variety –, o Netflix adquiriu os direitos de propriedade da Paramount para a América do Norte e da STX Entertainment para o resto do mundo por uma soma global na ordem dos 100 milhões de dólares (cerca de 95 milhões de euros).

Esta mudança é apontada como consequência da decepção causada pelo mais recente filme de Scorsese, Silêncio – lançado em Janeiro deste ano, e actualmente ainda em exibição nas salas portuguesas –, que teve um custo de 46 milhões de dólares (43,6 milhões de euros) e, até ao momento, alcançou pouco mais de sete milhões (6,6 milhõs de euros) nos Estados Unidos. Estes valores contrastam com os do anterior filme de Scorsese, O Lobo de Wall Street, que obteve 392 milhões de dólares (372 milhões de euros).

The Irishman é um projecto antigo de Martin Scorsese e de Robert de Niro: uma biografia de Frank "Irishman" Sheeran (1920-2003), assassino da máfia responsável pela morte de 25 pessoas, e suspeito de ter matado em 1975 o líder sindical Jimmy Hoffa (1913-1975), cujo corpo nunca foi encontrado – personagem que foi já também interpretado no grande ecrã por Jack Nicholson, num filme realizado por Danny DeVito (1992).

The Irishman marca mais uma etapa na colaboração já antiga de Robert De Niro com o seu “pigmaleão” Martin Scorsese – com quem já fez perto de uma dezena de filmes, desde a personagem de Johnny Boy em Os Cavaleiros do Asfalto (1973) –, com o actor agora rejuvenescido digitalmente 30 anos pela empresa ILM, responsável pelos efeitos especiais de filmes como Guerra das Estrelas. Outros regressos ao trabalho com o realizador de Silêncio são os de Harvey Keitel (Os Cavaleiros do Asfalto, Taxi Driver) e Joe Pesci (O Touro Enraivecido, Tudo Bons Rapazes, O Casino), num elenco em que está também Al Pacino.

O argumento é de Steven Zaillian (o mesmo autor de Gangs de Nova Iorque), baseado no livro de Charles Brandt, I Heard You Paint Houses.

The Irishman tem data prevista de lançamento para 2018.

