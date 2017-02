Anunciados os cinco finalistas da segunda edição do Prémio Sonae Media Art

Os artistas André Martins, André Sier, Nuno Lacerda, Rodrigo Gomes e Sofia Caetano são os cinco finalistas seleccionados pelo júri da segunda edição do Prémio Sonae Media Art, no valor de 40 mil euros, anunciou esta quinta-feira a organização.

De acordo com o Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado, em Lisboa, que organiza o galardão em parceria com a Sonae, de um universo inicial de 147 candidaturas recebidas, foram validadas 123 e escolhidos os cinco finalistas.

Criado em 2015 para distinguir e divulgar criações artísticas na área de media art, o prémio envolve ainda uma bolsa de criação individual de 5 mil euros, destinada a apresentar obras inéditas que serão expostas no Museu do Chiado, em finais de Novembro.

Na primeira edição, em 2015, a vencedora foi a artista Tatiana Macedo, com a obra 1989.

André Martins, nascido em 1994, vive e trabalha em Lisboa, e está a concluir a licenciatura em Arte Multimédia na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Participou em exposições colectivas e em residências artísticas, em Portugal e na Polónia e, em 2015, foi galardoado com o 1.º prémio da bienal Jov'arte, promovida pela Câmara Municipal de Loures.

André Sier, nascido em 1977, é artista programador, com formação em ciências e artes, licenciatura em filosofia, e trabalha com vídeo, som, electrónica, desenho, escultura e videojogos, desde 1997, contando com mais de 25 exposições individuais e 80 participações em exposições colectivas, festivais e eventos artísticos. Premiado nas iniciativas Jovens Criadores (2006) e Bienal de Cerveira (2009), três vezes na Lisbon MakerFaire (2014/15/16), Sier é professor regular de artes electrónicas interactivas desde 2002, assistente convidado na Universidade de Évora desde 2012, e prossegue actualmente estudos doutorais no Planetary Collegium, uma plataforma internacional de investigação em artes.

Nuno Lacerda, nascido em 1983, vive e trabalha em Lisboa, é licenciado em Artes Plásticas - Pintura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, tem formação em banda desenhada pelo CITEN - Centro de Arte Moderna José Azeredo de Perdigão, Fundação Calouste Gulbenkian, e formação em representação teatral pela Casa de Teatro de Sintra.

Do seu percurso destacam-se os trabalhos em vídeo da série intitulada Mapas, com os quais participa regularmente em vários festivais de videoarte desde 2011, entre os quais o Festival FUSO de Vídeoarte, em Lisboa, o VAFA Vídeo Art For All - Macau, 2012, o IndieLisboa 2015 e o Proyektor - Madrid 2016.

Rodrigo Gomes, nascido em 1991, vive e trabalha em Lisboa, frequenta o mestrado de Arte Multimédia na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, e é licenciado em Escultura pela Universidade de Évora (2012-2015), e pós-graduado em Arte Sonora pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (2015-2016).

O seu trabalho aborda questões formais e conceptuais resultantes da intersecção de imagens com objectos tridimensionais e centra-se na construção de projecções tridimensionais em ambientes sonoros contínuos e ilusórios.

Sofia Caetano, nascida em 1987, é açoriana, e vive e lecciona em Boston, nos EUA. Licenciou-se em Pintura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, tendo estudado também Media Art no Emerson College.

A sua filmografia conta com curtas-metragens de ficção, documental e experimental, vídeo dança e videoarte, como Bliss (2016), um híbrido entre o cinema e a instalação. Participou em exposições colectivas em Portugal e nos EUA, e em festivais de cinema nos EUA, Japão, México, Turquia, Grécia, Suíça e Portugal. Foi distinguida com o Women in Filmmaking Award, pelo Emerson Los Angeles Film Festival.

Os trabalhos candidatos foram avaliados por um júri de selecção composto por Adelaide Ginga, historiadora de arte e curadora do Museu do Chiado, António Sousa Dias, compositor, investigador e professor associado na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, e Teresa Cruz, investigadora do Centro de Estudos de Comunicação e Linguagens e professora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

O Prémio Sonae Media Art dirige-se às formas de criação artística contemporânea que utilizem meios digitais e electrónicos, nas áreas de vídeo arte, projectos sonoros, projectos de exploração do virtual e da interactividade, bem como propostas de network (rede), em que poderão estar incorporadas outras formas de arte como a performance, a dança, o cinema, o teatro ou a literatura.

O vencedor do Prémio Sonae Media Art será escolhido entre os cinco finalistas por um júri constituído por Filipa Oliveira, curadora e actual directora artística do Fórum Eugénio de Almeida, em Évora, Nuno Crespo, investigador e professor auxiliar convidado no Departamento de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e por Ramus Vestergaard, investigador, director e curador chefe do DIAS - Digital Interactive Art Space, galeria dinamarquesa centrada especificamente em media art e arte digital.

