Lucro da Jerónimo Martins aumenta 78% para 593 milhões de euros

O lucro da Jerónimo Martins subiu 78% no ano passado – comparativamente ao ano de 2015 – para 593 milhões de euros, anunciou esta quinta-feira o grupo empresarial dono da cadeia de supermercados Pingo Doce.

PUB

Em comunicado enviado pela Jerónimo Martins à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), é dito que "numa base comparável, excluindo o impacto da Monterroio", os resultados líquidos atribuíveis ao grupo “cifraram-se em 361 milhões, um crescimento de 14,5% face ao ano anterior”.

Em igual período, as vendas aumentaram 6,5% para 14.622 milhões de euros, enquanto o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) aumentou 7,8% para 862 milhões de euros.

PUB

De acordo com o relatório em que são apresentados os resultados relativos ao ano de 2016, as vendas no Pingo Doce aumentaram 4,7% (venda de combustível não incluída); no Recheio as vendas subiram 5,9%; na Ara (cadeia de distribuição alimentar na Colômbia) subiu 110,2%; na Hebe (retalho especializado em saúde e bem-estar na Polónia) subiu 27,5% e, por fim, na Biedronka (maior cadeia de supermercados da Polónia) as vendas aumentaram 10,8%.

Na Polónia, existem 2722 lojas da Biedronka e 153 da Hebe. Já a Ara, na Colômbia, totaliza 221 lojas em três regiões do país. com Lusa

PUB

PUB