David Bowie vence dois dos principais Brit Awards

David Bowie, que morreu em 2016, recebeu postumamente dois dos principais galardões dos Brit Awards, os principais prémios da música britânica.

Bowie foi considerado, na cerimónia realizada em Londres, o melhor artista a solo masculino do ano e o seu álbum Blackstar foi considerado o melhor de 2016 no Reino Unido.

O actor norte-americano Michael C. Hall, conhecido pelos papéis nas séries Dexter e Seis palmos de terra, recebeu o prémio em nome de David Bowie.

"Se o David pudesse estar aqui, hoje, provavelmente não estaria aqui", disse Hall, citado pelas agências internacionais de notícias.

David Bowie também foi distinguido com o prémio de melhor artista britânico nos anos de 1984 e 2014, altura em que a modelo Kate Moss, vestida em jeito de Ziggy Stardust, recebeu o galardão em seu nome.

"Vim em nome de Bowie e de sua família para receber este prémio", disse Michael C. Hall, lembrando "um homem que nunca esteve preso a nada mais do que à sua imaginação sem fronteiras".

Nas restantes categorias dos Brit Awards, destacou-se Emeli Sandé, considerada a melhor artista feminina do ano; The 1975, que foi considerada a melhor banda britânica; Adele, que recebeu a distinção atribuída ao artista britânico com maior sucesso global; o grupo Little Mix, com o tema Shout Out To My Ex, foi distinguido pelo melhor single do ano; Drake e Beyoncé levaram para casa os prémios de melhores artistas internacionais e A Tribe Called Quest recebeu o prémio de melhor banda internacional.

