Polícia investiga motim em subúrbio de Estocolmo

O subúrbio de Rinkeby, em Estocolmo, capital da Suécia, foi abalado por tumultos, na noite de segunda-feira, depois de a polícia ter detido um suspeito por tráfico de droga. As autoridades lançaram uma investigação ao caso, numa altura em que a criminalidade na Suécia tem estado sob os holofotes internacionais devido a declarações do Presidente americano, Donald Trump.

PUB

Segundo o New York Times, entre 20 a 30 homens, na sua maioria com a cara tapada, lançaram pedras contra a polícia, incendiaram carros e saquearam lojas do subúrbio que é ocupado, predominantemente, por imigrantes e que tem o seu historial de confrontos do mesmo género - não há, até agora, nenhuma indicação de quem esteve na origem dos motins.

Durante os desacatos, que duraram pelo menos quatro horas, a polícia disparou tiros de advertência, mas as autoridades informaram depois que pelo menos um dos agentes disparou contra os homens que estavam a lançar pedras. No entanto, não foram registados ferimentos provocados por balas, dá conta a BBC. Entre os feridos conta-se um fotógrafo do jornal sueco Dagens Nyheter, que relatou que foi atacado por um grupo de pessoas quando chegou ao local.

PUB

As taxas de criminalidade na Suécia foram, no últimos dias, analisadas um pouco por todo o mundo depois de Donald Trump se ter referido, no último sábado, a um suposto incidente ocorrido no país na última sexta-feira. Mais tarde, o Presidente americano justificou os comentários com uma reportagem transmitida pela Fox News, onde se ligava a entrada de imigrantes ao aumento da criminalidade na Suécia. O argumento que foi amplamente refutado, inclusivamente pelos polícias entrevistados na peça.

PUB

PUB