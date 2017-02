Galp adia furo na costa alentejana

A Galp admite fazer o primeiro furo petrolífero no Alentejo em 2018. “Possivelmente iremos furar pela primeira vez em Portugal no próximo ano”, afirmou o administrador da Galp com o pelouro da exploração e produção, Thore E. Kristiansen, que falava numa apresentação a investidores, em Londres.

O gestor referia-se ao projecto que a petrolífera portuguesa tem em consórcio com a italiana Eni para pesquisar petróleo em águas profundas da bacia do Alentejo, a 46,5 quilómetros da costa, em Aljezur.

O consórcio liderado pelos italianos recebeu em Janeiro a autorização para realizar uma sondagem de pesquisa da Direcção-geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), com validade até 2019.

Segundo o director de produção da Galp, este furo (que nos planos iniciais da Eni deveria ter acontecido no Verão de 2016) irá realizar-se em 2018. Para realizar estes trabalhos - o furo Santola 1X - bastará que a Eni, que é a operadora do consórcio, envie à DGRM até dez dias antes do seu início o respectivo cronograma.

Foi no início de Abril de 2016 que a operadora italiana pediu à DGRM a autorização para realizar a primeira perfuração na bacia alentejana, a 46 quilómetros da costa vicentina. A entidade tutelada pela ministra do Mar só abriu a consulta pública cerca de mês e meio depois do requerimento da Eni (a 18 de Maio). Mas este processo que deveria durar 15 dias úteis (devendo decorrer entre 31 de Maio e 22 de Junho) acabou por estender-se por mais 30 dias, recolhendo a participação de milhares de pessoas que se manifestaram contra a exploração de petróleo e gás nas águas do Alentejo, apoiadas nas autarquias do litoral alentejano e algarvio e em várias associações ambientalistas.

