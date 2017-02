Antes de Luis Enrique, "o Barcelona estava na merda mais absoluta", lembra Piqué

O Barcelona está a passar a sua fase mais difícil da temporada e o treinador dos catalães, Luis Enrique, é um homem contestado. Mas Gerard Piqué, um dos jogadores mais preponderantes da equipa, veio defender publicamente o treinador asturiano. “Estamos com ele até à morte”, disse o defesa central, citado nos meios de comunicação espanhóis.

Os últimos dias não foram dos melhores para o campeão espanhol em título. O Barcelona sofreu na terça-feira da semana passada, em Paris, uma goleada por 4-0 frente ao PSG, derrota que dificulta o apuramento para os quartos-de-final na Liga dos Campeões. Se querem continuar na prova milionária, os blaugrana precisam de marcar cinco golos na segunda-mão.

O jogo de domingo, para o campeonato espanhol, resultou em três pontos para os catalães, que, mesmo assim, não escaparam a uma assobiadela em Camp Nou. A equipa marcou logo aos 4’, mas sofreu para vencer o Leganés, que chegou a empatar a partida aos 71’. Messi, de penálti aos 89’, chutou para o fundo das redes do adversário uma depressão que podia ter enterrado mais o "Barça" na tabela classificativa: a equipa está a um ponto do líder Real Madrid, que tem dois jogos a menos.

Piqué “entende perfeitamente” os assobios dos adeptos, mas questiona: “Será que no futebol não existe memória?... Como é que a memória pode ser tão curta?”. Na sua primeira época como treinador do Barcelona (2014/15), Luis Enrique conquistou a Liga espanhola, a Liga dos Campeões e a Taça do Rei. Isto tudo no ano a seguir a o Barcelona não ter conquistado qualquer título, na única época em que Gerado Martino foi treinador da equipa. “Há que se recordar que quando este treinador [Enrique] chegou, o clube estava na merda mais absoluta”, afirmou Piqué, que disse também que se tem de “valorizar” o trabalho feito por Luis Enrique.

O Barcelona “leva mês e meio sem jogar bem”, afirmou Piqué. O estilo de jogo da equipa é diferente daquele que praticava há “seis anos”, sob o comando de Pep Guardiola. “Antes, tínhamos um perfil de jogadores no meio-campo e no ataque, como o Pedro ou o Iniesta, que às vezes jogava na ala, que não perdiam a bola”. Com Neymar e Luis Suárez, que chegaram ao clube em 2013 e em 2014, respectivamente, a equipa mudou a forma de jogar. “Hoje, em troca, temos os três melhores avançados do mundo, mas que têm um perfil diferente”, apontou o central do Barça.

“Nós, os jogadores, somos os primeiros interessados em ter a bola, pois sabemos que se a partida se torna em box-to-box, temos mais a perder do que a ganhar”, explicou Gerard Piqué, sublinhando que a sua equipa tem um “futebol especial”.

O lema do clube blaugrana é “Més que un club” ("Mais do que um clube"), e Piqué aproveitou isso mesmo para deixar uma ressalva aos adeptos: “Dizemos que somos mais do que um clube, pois deveríamos sê-lo também para caminharmos no mesmo sentido, porque quando celebramos fazemo-lo todos juntos e quando sofremos deveríamos fazê-lo também”.

Texto editado por Hugo Torres

