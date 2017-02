Barcelona venceu, mas não escapou aos assobios

O Barcelona salvou-se de perder pontos neste domingo frente ao Leganes, mas não se livrou de ouvir assobios do Camp Nou. Os catalães triunfaram por 2-1 e reaproximaram-se do Real Madrid, mas foi tudo menos uma vitória tranquila para uma equipa que parece ainda não ter recuperado do trauma sofrido poucos dias antes em Paris na Liga do Campeões.

Com o português André Gomes a titular, o Barça marcou cedo, logo aos 4’, por Lionel Messi, mas isso não lançou a formação orientada por Luis Enrique para uma exibição tranquila e convincente. O Leganés, que luta pela manutenção, nunca se entregou e foi sempre à procura do empate, conseguindo-o aos 71’ por Unai Lopez, médio basco emprestado pelo Athletic Bilbau, num lance com algumas culpas para o guarda-redes Ter Stegen.

Quando já se adivinhava um empate, uma arrancada de Neymar pela esquerda força uma falta dentro da área de Mantovani. Dos 11 metros, aos 89', Messi não falhou e salvou o Barcelona de continuar na depressão.

Os catalães passaram a somar 51 pontos, apenas menos um que o Real Madrid, sendo que os "merengues" têm menos dois jogos disputados, mas evitam ter a companhia do Sevilha (49) no segundo lugar.

