Candidaturas aos apoios à contratação estendidas até 10 de Março

O Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) decidiu prolongar por mais duas semanas o período de candidaturas à medida Contrato-Emprego, um apoio destinado às empresas que contratem desempregados.

As candidaturas deveriam fechar no final desta semana, mas o prazo foi estendido até 10 de Março, refere uma nota publicada no site do IEFP, sem apontar quais as razões que levaram ao prolongamento dos prazos de candidaturas.

A medida Contrato-Emprego veio substituir o Estímulo-Emprego, que estava suspenso desde Julho do ano passado, e tem como objectivo apoiar as empresas que celebrem contratos com desempregados inscritos nos centros de emprego. A candidatura é feita no site NetEmprego, e serão abrangidas as empresas que apresentaram ofertas de emprego junto do IEFP a partir de 25 de Julho de 2016 e que entretanto não puderam ser analisadas porque a medida anterior deixou de se aplicar.

Neste primeiro período de candidaturas estão disponíveis 20 milhões de euros e as candidaturas serão analisadas com base em critérios específicos. Ao longo de 2017, serão abertos mais dois períodos de candidaturas, um a meio do ano e outro no final do segundo semestre, no valor de 20 milhões de euros cada.

A expectativa do Governo é que os três concursos apoiem, com um total de 60 milhões de euros, a transição de 15 mil desempregados para o mercado de trabalho.

Estes apoios à contratação são menos generosos do que os anteriores e vão dar primazia à contratação sem termo. Cada empresa poderá receber entre os 1264 e os 3792 euros. No caso dos contratos sem termo, metade do apoio só será pago ao fim de 24 meses.

