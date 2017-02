Os talent shows dominaram a primeira semi-final do Festival da Canção

Estão escolhidos os primeiros quatro finalistas da edição 2017 do Festival da Canção. Nuno Feist, Rita Redshoes, Luísa Sobral e Nuno Gonçalves viram este domingo os seus temas passarem a primeira fase do renovado concurso de música da RTP, escolhidos entre as oito canções em competição. Os intérpretes que deram corpo a essas composições e que chegam à final do Festival da Canção – respectivamente, Fernando Daniel, Deolinda Kinzimba, Salvador Sobral e os Viva la Diva – têm em comum o facto de terem participado em concursos de talentos (tal como Rui Drumond, que ficou pelo caminho).

Poema a Dois, Fernando Daniel

Compositor: Nuno Feist

Fernando Daniel, vencedor da quarta edição do The Voice, conquistou os telespectadores com uma canção de Nuno Feist, Poema a Dois, a terceira a ser interpretada nas oito músicas apresentadas. À RTP, Nuno Feist lembrava que Portugal não é um país “que faz canções da Adele ou pops suecos". "Não nos corre nas veias, não vale a pena estarmos a imitar”. Por isso, diz ter procurado “um tema que mantivesse a nossa identidade”.

O Que Eu Vi Nos Meus Sonhos, Deolinda Kinzimba

Compositor: Rita Redshoes

Também do The Voice chegou Deolinda Kinzimba, vencedora da terceira edição do concurso, que interpretou um tema composto por Rita Redshoes. A cantora é a única intérprete feminina (a solo) a chegar, para já, à final e é nesse factor diferenciador que aposta. “Arrisco-me a dizer que o que me distingue deles é o meu estilo musical, e a forma de cantar por ser mulher neste caso", confessou a cantora de O Que Eu Vi Nos Meus Sonhos. “As pessoas esperam e precisam ver um grande espectáculo para poderem votar, e isso engloba muitas coisas a serem avaliadas a começar na voz, música, performance, entre outras. A junção de todos estes elementos é que vai pesar na decisão de votar ou não”, antecipou a artista.

Amar pelos Dois, Salvador Sobral

Compositor: Luísa Sobral

Dos irmãos Sobral chegou a Amar pelos Dois, escrita por Luísa Sobral e a pensar na voz de Salvador (Ídolos, SIC). Uma canção em que a “harmonia e a melodia que remetem um pouco para o cancioneiro americano e ao mesmo tempo para a bossa-nova”, descreveu o cantor, que foi o preferido do júri. “O mais importante é transmitir emoções. Sejam elas quais forem”, acrescentou.

Nova Glória, Viva La Diva

Compositor: Nuno Gonçalves

Chegam também à final também os Viva La Diva, o trio composto por Kika Cardoso (vencedora do programa de talentos Factor X, SIC), Luís Peças e João Paulo Ferreira, com um tema de Nuno Gonçalves, dos The Gift. Nova Glória foi a última canção a subir ao palco. “A música tem de ser algo mais do que vender ou não vender. Gosto de dar esperança às pessoas pela música e queria algo que reflectisse essa esperança”, contou o compositor.

Dora, João Carlos Calixto, Inês Lopes Gonçalves, Tozé Brito, Ramon Galarza, Nuno Markl, Inês Menezes e Gabriela Schaaf fizeram parte de um júri presidido por Júlio Isidro.

A segunda meia-final acontece a 26 de Fevereiro e dela resultarão mais quatro finalistas. A escolha do músico que este ano representará Portugal no Festival da Eurovisão, que este ano acontece na Ucrânia, será decidida a 5 de Março.

