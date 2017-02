Explosão de carro-bomba na Turquia mata criança de três anos

Uma criança de três anos de idade morreu e pelo menos 15 pessoas ficaram feridas na sequência de uma explosão provada por um carro-bomba na Turquia, noticia a Reuters.

A explosão ocorreu junto a um complexo judicial, para juízes e procuradores turcos, na cidade de Viransehir, próxima da fronteira com a Síria.

O incidente ainda não foi reivindicado, mas a Turquia tem sido particularmente atingida por ataques realizados pelos grupos curdos opositores do Presidente Recep Tayyip Erdogan.

Também o Daesh tem intensificado os atentados, tendo reclamado a autoria de duas explosões esta semana, também provocadas por carros-bomba, no Iraque, que vitimou mortalmente mais de 70 pessoas no total. No Paquistão registou-se também, esta quinta-feira, um atentado da reivindicado pela Daesh que matou pelo menos 72 pessoas.

