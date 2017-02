Laboratórios Disney criam método de carregamento eléctrico sem fios

A rede de laboratórios que apoia os estúdios de cinema Disney criou um método de transmissão de energia sem fios numa sala, que permite carregar aparelhos electrónicos sem que sejam usados cabos. O método, descrito na edição digital da revista científica PLOS ONE, foi testado numa sala especialmente construída para o efeito.

Os investigadores asseguram que conseguiram gerar, de forma segura, ondas magnéticas que preencheram o interior da sala, tornando possível o fornecimento de energia a vários telemóveis, ventoinhas e lâmpadas em simultâneo.

A divisão era composta por paredes de alumínio, bem como tecto e chão aparafusados a uma estrutura do mesmo material. Uma liga de cobre, com uma ranhura, foi colocada no centro da sala; nessa ranhura foram inseridos condensadores (componentes que armazenam cargas eléctricas).

De acordo com o relatório do estudo, foi induzida corrente eléctrica nas paredes, chão e tecto metalizados da sala, que, por sua vez, geraram campos magnéticos que se difundiram no interior da divisão. Tal permitiu que a energia fosse transmitida de forma eficiente a bobinas que funcionavam na mesma frequência de ressonância que a dos campos magnéticos.

As correntes eléctricas induzidas foram canalizadas através de condensadores, que isolam potenciais campos eléctricos prejudiciais. "As nossas simulações mostram que podemos transmitir 1,9 kilowatts de energia (...), o equivalente para carregar 320 smartphones ao mesmo tempo", defendeu um dos criadores da tecnologia, Matthew J. Chabalko, citado num comunicado divulgado esta quinta-feira pela Disney Research, a rede de laboratórios dos estúdios de cinema norte-americanos.

Para o principal investigador da Disney Research, Alanson Sample, este novo método permitirá que a energia eléctrica se torne "tão omnipresente quanto o Wi-Fi [rede sem fios]", podendo ser usado em robôs, telemóveis ou computadores portáteis sem que haja necessidade de substituição de baterias e cabos.

A rede de laboratórios da Disney desenvolve investigação em computação gráfica, animação, processamento de vídeo, robótica, computação móvel e redes sem fios.

