Atentado reivindicado pelo Daesh faz pelo menos 51 mortos em Bagdad

Um carro que transportava explosivos explodiu esta quinta-feira na capital iraquiana, Bagdad, vitimando mortalmente pelo menos 51 pessoas e ferindo outras 55, noticia a Reuters. O ataque foi mais tarde reivindicado pelo Daesh.

O número de mortos pode ainda vir a aumentar, devido ao estado crítico em que se encontram muitos dos feridos. Segundo fontes de segurança ouvidas pela Reuters, a explosão deu-se numa rua movimentada no distrito xiita Havvy al-Shurta, num bairro composto por várias garagens e comerciantes de veículos usados. O Daesh insere-se no ramo islâmico do sunismo, que combate o xiismo.

Este foi o segundo ataque numa zona de comércio de carros esta semana preconizado pelo Daesh, sugerindo que o grupo está a enveredar por uma estratégia aparentemente simples: estacionar carros-bomba em locais onde outras dezenas de veículos estão estacionadas, servindo assim como uma espécie camuflagem. No primeiro caso um bombista suicida detonou uma carrinha em Sadr City, no Iraque, matando 15 pessoas.

Também esta quinta-feira o Daesh reivindicou um atentado no mausoléu de Lal Shahbaz Qalandar, na província paquistanesa de Sindh, durante um ritual em que participavam centenas de crentes: pelo menos 72 morreram e mais de 250 ficaram feridos.

A vaga de ataques por parte dos jihadistas surge também num período em que o grupo passou para a defensiva na batalha por Mossul, depois de perder o controlo da zona este da cidade.

