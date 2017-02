Descontente com a oposição, Marcelo quer dar por terminada a polémica com Centeno

Além de não ter ficado contente com o comportamento de Mário Centeno no que respeita à polémica que envolve a antiga administração da Caixa Geral de Depósitos, liderada por António Domingues, o Presidente da República também está desagradado com a forma como a oposição tem aproveitado a situação para pedir a demissão do ministro das Finanças.

PUB

Segundo a TSF, Marcelo Rebelo de Sousa quis deixar um ponto final na polémica entre Centeno e Domingues, depois do comunicado de segunda-feira em que defende que o ministro das Finanças se mantenha em funções “atendendo ao estrito interesse nacional, em termos de estabilidade financeira”. Por isso, o Presidente está desagradado com a forma como PSD e CDS estão a manter a chama da polémica acesa para atacarem o Governo.

Segundo apurou o PÚBLICO, Marcelo consultou, junto do conselheiro de Estado António Lobo Xavier, as SMS em que Centeno terá dito a Domingues que o assunto da isenção da apresentação das declarações de rendimentos e património estava encaminhado e que o Governo já falara com o Presidente. Na prática, o Presidente sentiu que o Governo lhe escondera dados.

PUB

Há ainda duas mensagens telefónicas trocadas entre o ministro das Finanças e o presidente escolhido para a Caixa Geral de Depósitos que são reveladoras de que Mário Centeno tinha a consciência plena de que António Domingues pretendia a isenção da entrega das declarações de património ao Tribunal Constitucional e tentou dar-lhe resposta positiva. Mas também que o Presidente da República estava a par dessa pretensão e que a ela se opôs. Isso mesmo revela o conteúdo de alguns SMS trocados entre Centeno e Domingues, noticiado pelo Observador e pelo Correio da Manhã e confirmado pelo PÚBLICO.

PUB

PUB