Isaltino decide se se candidata a Oeiras até ao início de Março

Em Oeiras, as peças do xadrez político movem-se com cautela. Com um longo percurso à frente daquela autarquia, Isaltino Morais sabe que, em política, o momento conta e, por isso, está à espera. O ex-autarca de Oeiras só anunciará se é ou não recandidato àquela autarquia depois de o PSD anunciar também quem é o seu candidato. “Fico surpreendido que o maior partido da oposição não tenha candidato a Oeiras e a Lisboa”, disse ao PÚBLICO, acrescentando que o mais provável é anunciar a decisão em Março.

“O quadro político e partidário ainda não foi definido”, frisou, referindo-se ao processo relativo às eleições autárquicas, em Oeiras. Trata-se de um processo que está longe de ser pacífico e que nunca se esperou que fosse, depois de Isaltino Morais ter sido forçado a deixar a liderança da autarquia, quando foi preso, e substituído pelo seu vice-presidente, Paulo Vistas, que agora também se recandidata.

Isaltino candidatou-se em 1985 pelo PSD a Oeiras e venceu. Ganhou mais quatro vezes. Em 2005, o partido não quis apoiá-lo. Isaltino desfiliou-se e concorreu como independente com o movimento Isaltino – Oeiras Mais à Frente. Venceu e derrotou o candidato social-democrata. Em 2009 voltou a ganhar a autarquia, como independente. Acabou, no entanto, por deixar a liderança de Oeiras, em 2013, para cumprir uma pena de prisão – 14 meses na prisão da Carregueira, pelos crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais. Foi substituído pelo seu vice-presidente e, na altura, grande apoiante Paulo Vistas. Mas a realidade dá muitas voltas e Paulo Vistas, que agora está na corrida à Câmara, acabou por transformar o movimento Isaltino Oeiras Mais à Frente na Associação Oeiras Mais à Frente, pela qual concorre.

O que falta perceber nesta equação é como irá o PSD posicionar-se neste xadrez político. Recentemente Isaltino Morais e o partido voltaram a desentender-se – desta vez, nas páginas do Expresso. O semanário noticiou que o ex-autarca foi sondado pelo PSD para se recandidatar a Oeiras.

Ora, depois de o coordenador autárquico do PSD, Carlos Carreiras, ter desmentido a notícia, o próprio Isaltino emitiu um comunicado, insistindo que era verdade. Na altura, fez mesmo questão de o deixar escrito em maiúsculas: "Este comunicado serve apenas para esclarecer a verdade sobre se fui convidado para integrar as listas do PSD, e a resposta é: FUI SIM!"

Segundo o Expresso, os sociais-democratas quereriam apoiar Isaltino, mas como cabeça de lista à Assembleia Municipal e não à Câmara (este nome seria escolhido por acordo entre as duas partes). A solução seria uma forma de o PSD conseguir o apoio de Isaltino e, ao mesmo tempo, afastá-lo da corrida à liderança de uma autarquia que muitos consideram estar em grandes condições de conquistar.

