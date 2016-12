Isaltino faz 67 anos e recebe uma prenda para se recandidatar a Oeiras

Isaltino Morais faz 67 anos nesta quinta-feira, 29 de Dezembro, e vai receber como prenda de aniversário do movimento Isaltino Morais a Presidente da Câmara de Oeiras uma lista com mais de 7500 apoios para se recandidatar à autarquia que liderou durante 28 anos.

PUB

Não se pode dizer que seja uma prenda inesperada, Isaltino Morais, ex-autarca de Oeiras, já sabia que aquele movimento se estava a mexer para reunir estes apoios – não são ainda as assinaturas, porque tal só pode ser feito quando Isaltino anunciar oficialmente que se recandidata, o que ainda não aconteceu. A decisão será tomada, no entanto, em breve, durante o mês de Janeiro. “Do ponto de vista pessoal, pode animar o dr. Isaltino a recandidatar-se, e não somos os únicos a apoiá-lo”, diz o porta-voz do movimento, João Viegas, sobre a prenda que vão dar ao ex-autarca.

Se Isaltino Morais avançar, irá disputar a liderança daquela autarquia com Paulo Vistas, que ocupou o cargo quando o primeiro foi detido para cumprir pena por fraude fiscal e branqueamento de capitais na prisão da Carregueira. O movimento está, no entanto, confiante que o ex-autarca vai aceitar o desafio: “Acredito que a probabilidade de [Isaltino Morais] se recandidatar seja de 90% por três motivos: Oeiras precisa, pela incompetência do presidente [Paulo Vistas] e para que se faça justiça”, diz João Viegas.

PUB

Este grupo de cidadãos tem dinamizado acções de apoio nas redes sociais desde Maio de 2016, já fez um jantar e já promoveu encontros. João Viegas sublinha que o movimento quer dar o “protagonismo” a Isaltino Morais, político e autarca que elogiam, ao contrário de Paulo Vistas, que consideram não ter feito um bom trabalho no concelho de Oeiras. Mais: “Paulo Vistas só é presidente à custa do nome e da obra do dr. Isaltino”, nota João Viegas. “Paulo Vistas atraiçoou Isaltino Morais”, diz, ressalvando que está a falar de uma “traição política” e referindo-se, entre outras situações, ao facto de ter “descaracterizado” o movimento Isaltino Oeiras Mais à Frente (IOMAF), transformando-o na Associação Oeiras Mais à Frente (AOMAF).

Está, aliás, marcada para breve – para 5 de Janeiro, às 21h – a assembleia geral da Associação Oeiras Mais à Frente na qual se deverá aprovar o nome do candidato que este movimento apoiará à câmara municipal. Paulo Vistas será assim formalmente indigitado para se recandidatar ao cargo autárquico que já ocupa, desde que substituiu Isaltino Morais e ganhou depois as últimas eleições autárquicas.

O que ainda falta nesta equação de dois independentes que já foram aliados políticos e agora podem disputar, em separado, a câmara de Oeiras, é saber se contarão ou não com apoio de partidos. João Viegas esclarece: “Revemo-nos numa candidatura independente do dr. Isaltino, mas se ele entender acatar o apoio de partidos, tudo bem. Mas será uma candidatura independente com apoio possível de partidos.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para já, João Viegas faz apenas questão de sublinhar que já reuniram mais de 7500 apoios, embora não adiante o número exacto: “[Isaltino] tem neste momento a base social e eleitoral necessária para voltar a ser presidente da Câmara Municipal de Oeiras e é esse o nosso objectivo”, garante o antigo assessor de Isaltino Morais que espera que o ex-autarca se recandidate, porque o movimento entende que foi o “melhor” presidente que Oeiras já conheceu. João Viegas faz ainda questão de salientar o trabalho dos 300 voluntários do movimento.

Isaltino Morais aderiu ao PSD em 1978, mas acabaria por derrotar o seu próprio partido ao candidatar-se como independente à autarquia de Oeiras, em 2005. Nessa altura, o PSD rejeitou apoiá-lo por ser arguido em processos de corrupção passiva, fraude fiscal, branqueamento de capitais e abuso de poder.

Com um longo percurso na política, Isaltino candidatou-se em 1985 pelo PSD a Oeiras e venceu. Ganhou mais quatro vezes. Em 2005, o partido não quis, porém, apoiá-lo. Isaltino desfiliou-se e concorreu como independente com o movimento Isaltino – Oeiras Mais à Frente. Venceu e derrotou o candidato social-democrata. Em 2009 voltou a ganhar a autarquia, como independente. Acabou, no entanto, por deixar a liderança de Oeiras, em 2013, para cumprir uma pena de prisão – 14 meses na prisão da Carregueira, pelos crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais. Foi substituído pelo seu vice-presidente e, na altura, grande apoiante Paulo Vistas.

PUB