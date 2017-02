Comité de organização do Festival da Eurovisão demite-se em massa

Desde que 1944, de Jamala, ganhou a edição passada do Festival da Canção da Eurovisão, a Ucrânia tem enfrentado sucessivos obstáculos nos preparativos para acolher a cerimónia. Em Novembro, a escolha da Catedral de Santa Sofia para a abertura do festival tinha sido caracterizada como uma “blasfémia” pelo diácono Andrei Kurayev, da Igreja Ortodoxa Ucraniana. Mais tarde, Zurab Alasania, director da Companhia Nacional de Televisão da Ucrânia, demitiu-se em protesto com o Governo devido ao orçamento atribuído à instituição pública, 42,8 milhões de euros, dos quais 16 milhões seriam para a Eurovisão. Esta quarta-feira, 21 membros do comité central da organização do Festival da Eurovisão renunciaram aos seus cargos numa carta aberta, alegando que “o trabalho da equipa foi completamente bloqueado” em Dezembro, quando Pavlo Hrytsak se tornou coordenador na equipa, e “cujos compromissos e acções pararam o projecto durante dois meses”.

O festival, que deverá decorrer em Kiev nos dias 9, 11 e 13 de Maio, é organizado pelo canal UA:Pershyi da Companhia Nacional de Televisão (UA:PBC), a emissora pública ucraniana, que escolhe o comité da organização. Entre os membros da equipa que se demitiram, encontram-se os produtores executivos Oleksandr Kharebin e Victoria Romanova, o gestor do evento Denys Bloshchynskyi e o chefe do departamento de segurança Oleksii Karaban. “Nós, a equipa do Festival da Eurovisão, para quem este concurso se tornou não apenas no nosso trabalho mas também na nossa vida, vimos por este meio informar oficialmente que renunciamos aos nossos cargos e cessamos os preparativos para a organização do concurso”, pode ler-se no excerto citado pelo Politico.

Além da “falta de transparência na tomada de decisões relativas a áreas-chave da operação”, a organização diz também ter tido problemas contratuais com os empreiteiros e com outros elementos essenciais à montagem e organização do evento. A BBC menciona, ainda, um aumento do orçamento do Festival da Eurovisão de 22 para 29 milhões de euros que “poderia privar o canal público de milhões de lucro”.

A União Europeia de Radiodifusão (EBU), instituição que fundou o Festival da Canção da Eurovisão, emitiu um comunicado no qual refere que “não pode comentar na totalidade” o caso, uma vez que se encontra “a avaliar a situação” entre a organização e a estação de televisão. No entanto, a EBU fez questão de reiterar que a organização deve continuar de acordo com o planeado. “Reiteramos à UA:PBC a importância de uma execução rápida e eficiente dos planos já aprovados, apesar da mudança da equipa, e mantemos a data prevista para assegurar o sucesso do concurso em Maio”, notaram. Esta informação foi corroborada pelo vice-primeiro-ministro ucraniano, Vyacheslav Kirillenko, que, segundo a agência noticiosa TASS, defendeu que “a demissão em massa da equipa não iria ter um grande impacto [no evento]”.

Segundo a BBC, a organização do festival na Ucrânia tem sido controversa desde o início, tendo sida adiada três vezes a decisão sobre a cidade que seria palco do concurso e havendo, inclusive, rumores sobre a sua mudança para a Rússia. Além disso, a organização do evento é um grande empreendimento — em 2010, o canal norueguês NRK teve que cancelar o campeonato mundial de futebol porque não conseguia pagar à FIFA e sustentar o festival ao mesmo tempo.

