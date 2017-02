Passos Coelho e Mariano Rajoy no encerramento da Escola Europa em Espanha

O chefe do Governo espanhol, Mariano Rajoy, e o presidente do PSD e ex-primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, vão estar juntos no encerramento da iniciativa Escola Europa que irá acontecer em Alcalá de Henares, de 20 a 23 de Abril. Trata-se de um evento inspirado na Universidade Europa e na Universidade de Verão do PSD.

As candidaturas para o encontro, organizado pelo PP espanhol e pelo PSD de Portugal, abriram esta terça-feira e poderão participar jovens portugueses e espanhóis que tenham, entre outros requisitos, até 25 anos.

O programa ainda não está fechado, mas haverá vários oradores, de membros do Governo espanhol, ex-governantes portugueses, a deputados do Parlamento Europeu. O objectivo é aproximar os jovens da União Europeia, das suas políticas e instituições, através de mesas-redondas, debates e conferências.

Com três grandes temas em destaque – “valores e políticas da União Europeia”; “economia, competitividade e desenvolvimento sustentável”; e “modelo social europeu” – os jovens e oradores discutirão, por exemplo, questões relacionadas com migrações, bem como mudanças climáticas, emprego, educação, igualdade, saúde e demografia.

