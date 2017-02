NBC compra a Euronews por 30 milhões de dólares

O canal norte-americano NBC adquiriu 25% do órgão europeu Euronews, que altera o nome para Euronews NBC, desembolsando quase 30 milhões de dólares (cerca de 28 milhões de euros).

PUB

A notícia é avançada pelo New York Times esta terça-feira, que acrescenta que a operação traduz a intenção da NBC em expandir-se para o mercado internacional, competindo assim com a CNN, o canal americano com maior expressão fora dos Estados Unidos. A Euronews, fundada em 1993, conta com mais de 400 jornalistas e é emitida em 13 línguas. O mesmo jornal norte-americano acrescenta que a Euronews chega a 277 milhões de espectadores na Europa, em África e no Médio Oriente, mas que as audiências são relativamente baixas.

O Politico sublinha ainda que a compra surge no mesmo dia em que a Comissão Europeia assinou um acordo de quatro anos para continuar o financiamento da Euronews, estendendo o vínculo de 2018 até 2022.

PUB

O New York Times dá ainda conta de algumas mudanças na administração da NBC. Noah Oppenheim, até agora responsável pelo programa Today, passa a liderar a divisão noticiosa do canal, a NBC News, substituindo Deborah Turness – que, por sua vez, se torna presidente da NBC News International, onde fará a ligação entre a secção internacional da estação americana e a Euronews.

PUB

PUB