Economia mantém crescimento forte no quarto trimestre

A economia portuguesa registou nos últimos três meses do ano passado um crescimento de 0,6%, mantendo o ritmo forte já apresentado no terceiro trimestre e garantindo uma taxa de crescimento no total do ano de 1,4%, acima dos 1,2% previstos pelo Governo e dos 1,3% estimados pela Comissão Europeia.

Em comparação com o mesmo período do ano anterior, a variação do PIB no quarto trimestre foi de 1,9%, uma subida em relação aos 1,6% do terceiro trimestre.

