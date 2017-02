Luisão chegou aos 500 jogos com assistência que deu vitória ao Benfica

O jogo desta terça-feira contra o Borussia Dortmund foi especial para Luisão. Um dia depois de ter feito 36 anos, o capitão do Benfica atingiu a marca dos 500 jogos pelos "encarnados". É um feito que, nas palavras do treinador Rui Vitória, “dificilmente” será replicado em Portugal.

PUB

Logo após de ter ouvido o hino da Champions tocar no Estádio da Luz, Luisão completou mais um capítulo para cimentar a sua presença nos anais do Benfica. O central brasileiro é o quarto jogador das “águias” a atingir marca do meio milhar de jogos, e o primeiro estrangeiro a consegui-lo, de acordo com os dados do site Zero Zero. Luisão aproxima-se cada vez mais do pódio, que é preenchido por outros três capitães históricos dos encarnados. Em terceiro está Coluna, com um total de 518 jogos realizados, em segundo Veloso (535) e em primeiro está Nené que, com 578 jogos, é o jogador que mais vezes representou o Benfica.

Luisão chegou ao Benfica na época de 2003/04, vindo do Cruzeiro, onde esteve quatro épocas. No seu primeiro ano em Portugal, Ânderson Luís da Silva, como na verdade se chama, completou 22 jogos e fez quatro golos. As épocas mais produtivas a nível ofensivo foram as de 09/10, 10/11 e 13/14, em que o defesa central marcou seis golos. O central participou, até à data, em 309 jogos da I Liga, 40 da Taça de Portugal e 56 da Liga dos Campeões. Aliás, o brasileiro é o jogador que já realizou mais jogos na UEFA por uma equipa portuguesa, segundo o Zero Zero.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ao longo dos 14 anos que tem ao serviço do Benfica, Luisão conquistou 17 títulos, destacando-se os cinco títulos da I Liga (04/05, 09/10, 13/14, 14/15 e 15/16) e as sete Taças da Liga (08/09, 09/10, 10/11, 11/12, 13/14, 14/15, 15/16).

Foram muitos os momentos que Luisão protagonizou ao longo da sua extensa carreira no Benfica. Para recordar um dos mais marcantes, é preciso recuar à época de 2004/05. O penúltimo jogo foi um Benfica-Sporting, com os dois rivais de Lisboa empatados no topo da tabela classificativa. Os "leões", que tinham vencido o jogo da primeira volta, tinham vantagem no confronto directo; precisariam apenas de um empate. Mas, aos 83 minutos, no seguimento de um livre cobrado por Petit, Luisão cabeceou para o único golo da partida. A vitória permitiu ao Benfica deslocar-se ao Bessa na última jornada a precisar de um só empate para depender de si para se sagrar campeão nacional, como aconteceu.

Luisão num jogo da taça UEFA frente ao La Louvière, em Setembro de 2003 YVES BOUCAU-VIRGINIE LEFOUR Luisão festeja após marcar o golo que deu a vitória ao Benfica (1-0), num jogo da I Liga frente ao Sporting, no Estádio da Luz, em Maio de 2005 PÚBLICO/NICOLAS ASFOURI Jogo da I Liga entre o Benfica e o Nacional da Madeira, no Estádio da Luz, onde o Benfica venceu 1-0, em Setembro de 2006 PÚBLICO/DAVID CLIFFORD Jogo para disputar a Taça de Portugal frente à Académica de Coimbra, em Dezembro de 2007 LUSA/MANUEL DE ALMEIDA Jogo da Liga Sagres, Trofense contra Benfica, em Janeiro de 2009 NFACTOS/FERNANDO VELUDO Serginho do V. Guimarães disputa a bola com Luisão na 3.ª fase da Taça da Liga, no D. Afonso Henriques, em Janeiro de 2010 NFACTOS/FERNANDO VELUDO Luisão festeja após marcar um golo contra o V. Setúbal, num jogo da I Liga, na Luz, em Agosto de 2010 Reuters/RAFAEL MARCHANTE Jogo da Liga dos Campeões frente à equipa israelita Hapoel Tel Aviv, no Estádio da Luz, em Setembro de 2010 Reuters/JOSÉ MANUEL RIBEIRO Jogo do Grupo B da Liga dos Campeões frente à equipa alemã Schalke 04, no Estádio da Luz, em Dezembro de 2010 Reuters/RAFAEL MARCHANTE Luisão disputa a bola com dois jogadores do V. Setúbal, Miguelito e Valdomiro, durante um jogo de futebol da I Liga, no Bonfim, em Fevereiro de 2011 Reuters/JOSÉ MANUEL RIBEIRO Jogo de futebol para a Taça de Portugal, Benfica contra FC Porto, em Abril de 2011 PÚBLICO/NUNO FERREIRA SANTOS Jogo da Liga dos Campeões frente ao Twente, no Estádio de Enschede, Holanda, em Agosto de 2011 Reuters/MICHAEL KOOREN Jogo da I Liga frente ao Paços de Ferreira, em Outubro de 2011 Reuters/HUGO CORREIA Luisão e Nilson, jogador do Moreirense, durante um jogo para a Taça de Portugal, em Novembro de 2012 NFACTOS/LUIS EFIGENIO Jogo para a Taça de Portugal, Académica contra Benfica, em Janeiro de 2013 PÚBLICO/RUI FARINHA Jogo da meia final de futebol para a Taça da Liga, entre Sp. Braga e Benfica, no Estádio Axa, em Fevereiro de 2013 PÚBLICO/RUI FARINHA Luisão comemora após marcar o segundo golo da equipa contra o Anderlecht, durante a Liga dos Campeões, na Luz, em Setembro de 2013 Reuters/JOSÉ MANUEL RIBEIRO Luisão festeja com Ezequiel Garay e Rodrigo após marcar um golo num jogo da I Liga frente ao Estoril, em Março de 2014 REUTERS/HUGO CORREIA Luisão recebe um cartão amarelo durante o jogo da Liga Europa frente ao Tottenham, no Estádio da Luz, em Março de 2014 Reuters/RAFAEL MARCHANTE Final da Taça de Portugal no Estádio Nacional, em Maio de 2014 Reuters/RAFAEL MARCHANTE Jogo da I Liga frente ao Sporting no Estádio da Luz, em Agosto de 2014 Reuters/HUGO CORREIA Luisão segura o troféu após a vitória do Benfica sobre o Rio Ave na Supertaça de Portugal, no Estádio de Aveiro, em Agosto de 2014 Reuters/HUGO CORREIA Jogo da I Liga frente ao Belenenses no Estádio da Luz,em Dezembro de 2014 Reuters/HUGO CORREIA Jardel e Luisão num jogo da I Liga frente ao V. Setúbal, em Fevereiro de 2015 Reuters/HUGO CORREIA Luisão festeja a vitória do Benfica na final da I Liga frente ao V. Guimarães, em Maio de 2015 Público/MIGUEL VIDAL Luisão festeja após marcar contra a equipa do Gil Vicente, num jogo da I Liga, no Estádio de Barcelos, em Maio de 2015 Reuters/RAFAEL MARCHANTE Jogo da I Liga frente ao Boavista, no Estádio da Luz, em Janeiro de 2017 LUSA/Miguel A. Lopes Fotogaleria

PUB

PUB