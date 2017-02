No dia dos Óscares, o filme de Farhadi vai passar em Trafalgar Square

O Vendedor, de Ashgar Farhadi, é candidato ao Óscar de Melhor Filme Estrangeiro mas aconteça o que acontecer na noite de entrega dos prémios o maior grupo de pessoas reunido em torno do filme a 26 de Fevereiro estará não em Los Angeles, mas em Londres. O filme vai ter uma estreia especial em Trafalgar Square, com capacidade para receber 10 mil pessoas, como um tributo do presidente da câmara de Londres ao cineasta que se recusa a ir aos Óscares por causa das medidas anti-imigração de Donald Trump.

O mayor Sadiq Khan é o organizador do evento com a modelo, actriz e activista Lily Cole, a produtora Kate Wilson e o realizador Mark Donne. Será na noite dos Óscares, numa das praças mais nobres da capital britânica e tem como objectivo “celebrar o sucesso da capital como um hub criativo e um farol para a abertura e diversidade” na esteira não só do que ficou conhecido como Muslim Ban mas também da saída do país da União Europeia, assinala o diário britânico Guardian.

Os horários não vão coincidir devido à diferença horária entre Londres (mesma hora que Lisboa) e Los Angeles, mas será um evento simbólico com a presença de figuras do sector como o realizador Mike Leigh, que falará aos espectadores presentes – e que comentou já como é devida a Asghar Farhadi “solidariedade” pelos seus princípios.

Começando às 16h30, o visionamento de O Vendedor, premiado em Cannes na categoria de actuação e argumento, será “um símbolo de união contra a divisão e separação de pessoas”, agradeceu o cineasta iraniano. Uma “iniciativa generosa” e uma “demonstração de solidariedade inestimável”, disse ainda, citado pela imprensa britânica, sobre a iniciativa que também se desdobrará por sessões noutras cidades do Reino Unido.

Khan questionou-se ainda retoricamente, ao vespertino Evening Standard, que como “os londrinos sempre se orgulharam da sua abertura ao mundo, que melhor forma de o fazer do que juntarem-se para ver este filme poderoso num dos espaços públicos mais famosos do mundo?”.

Tanto Farhadi quanto a actriz Taraneh Alidoosti recusaram a hipótese de estar presentes na cerimónia dos Óscares como forma de protesto contra a decisão da administração Trump, entretanto suspensa pela justiça norte-americana, de proibir temporariamente a entrada de cidadãos de sete países de maioria muçulmana, incluindo o Irão, e de refugiados vindos da Síria em particular.

