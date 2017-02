Expectativa sobre o novo iPhone leva Apple a bater recorde em bolsa

As acções da Apple registaram um novo valor recorde no fecho da bolsa desta segunda-feira, impulsionadas pelo optimismo dos investidores em relação ao próximo iPhone, que tem chegada prevista para Setembro.

A empresa ultrapassa assim o anterior recorde de fecho, alcançado em Fevereiro de 2015, quando atingiu o preço de 133 dólares (quase 125 euros). Esta segunda-feira as acções fecharam o dia com um valor de 133,29 dólares, avaliando a Apple em 230 mil milhões de dólares (cerca de 216 mil milhões de euros), dá conta o Wall Street Journal.

Os investidores voltam-se assim novamente para a Apple, vendo no grupo uma aposta de alto rendimento e de longo prazo no domínio da indústria tecnológica.

Apesar de existir sempre uma agitação no mercado na antecâmara do lançamento de um novo iPhone, este ano marca o 10.º aniversário do início das vendas do popular smartphone da Apple. Os analistas esperam que o próximo modelo represente um significativo avanço tecnológico para o iPhone. Alguns sugerem que serão colocados à venda três tamanhos, ao contrário dos habituais dois, com uma caixa feita quase totalmente em vidro e, possivelmente, com capacidade de carregamento sem fios, relata o Wall Street Journal. No entanto, estas possibilidades não passam ainda de especulação pois, como se sabe, a Apple envolve os seus novos produtos num quase completo secretismo até ao dia da apresentação.

A notícia surge também dias depois de a Apple se ter tornado líder nas vendas mundiais de smartphones pela primeira vez em cinco anos, batendo a rival Samsung. As vendas dos iPhones aumentaram quatro milhões de dólares face ao mesmo trimestre do ano anterior. Tim Cook, presidente executivo da empresa, destacou as vendas do iPhone 7 e particularmente do iPhone 7 Plus, embora sem detalhar números.

