Futuro de Michael Flynn em suspenso das palavras de Trump

O destino de Michael Flynn, o conselheiro nacional de segurança do Presidente norte-americano, está em suspenso por causa dos polémicos contactos com o embaixador russo em Washington ainda antes de ter tomado posse. Segundo fontes da Casa Branca, a actuação do conselheiro foi analisada durante o fim-de-semana e Donald Trump promete pronunciar-se nesta segunda-feira sobre o caso.

PUB

A situação periclitante de Flynn – um antigo general que foi um dos primeiros apoiantes da candidatura de Trump e é um defensor da aproximação entre Washingtin e Moscovo – tornou-se evidente no domingo. Stephen Miller, principal conselheiro político do Presidente, recusou por várias vezes responder se o Presidente mantém a confiança no seu conselheiro: “Não me cabe a mim dizer o que o Presidente tem em mente”, afirmou, durante uma entrevista ao programa Meet the Press, da NBC.

Em causa estão telefonemas, SMS e encontros entre Flynn e Sergei Kisliak nas semanas que antecederam a tomada de posse de Trump. Contactos que já eram conhecidos, mas que ganharam maior gravidade depois de sexta-feira o Washington Post ter noticiado, citando nove actuais e antigos responsáveis governamentais, que os dois falaram sobre as sanções adoptadas pela Administração de Barack Obama contra a Rússia – o que a confirmar-se pode configurar uma violação da lei que proíbe cidadãos americanos de se envolverem em acções de política externa.

PUB

Um dos telefonemas terá ocorrido no mesmo dia em que o ex-Presidente anunciou um conjunto de medidas para retaliar contra a alegada ingerência russa na campanha presidencial americana.

Flynn negou inicialmente ter discutido o levantamento das sanções à Rússia e o vice-presidente Mike Pence saiu também em sua defesa. Mas já depois da notícia do Post, um porta-voz de Flynn afirmou que ele “não tinha 100% de certeza” que o assunto das sanções não tivesse surgido a meio das conversas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Responsáveis norte-americano ouvidos pela Reuters adiantam que o vice-presidente comentou a situação com base numa conversa inicial com Flynn e receia ter sido induzido em erro. De acordo com as mesmas fontes, o general já pediu desculpa a Pence e a outros membros da Administração pelo sucedido. A Reuters adianta ainda que uma equipa chefiada por Reince Priebus, o chefe de gabinete do Presidente, passou o fim-de-semana a analisar a situação do general, incluindo as transcrições de algumas das conversas – que foram escrutinadas no âmbito das investigações em curso à ingerência russa na campanha.

Segundo as mesmas fontes, nas conversas não haverá referências directas ao levantamento das sanções, mas são feitos vários comentários à necessidade de melhorar as relações entre os dois países.

Trump ainda não se pronunciou directamente sobre o caso, mas no fim-de-semana prometeu aos jornalistas que acompanhavam a visita do primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, que falaria sobre a situação no início desta semana, o que pode acontecer já esta segunda-feira, durante a conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau. O jornal Politico acrescenta, no entanto, que em conversas com algumas pessoas que lhe são próximas, o Presidente terá dito que alguns dos seus assessores não confiam no conselheiro de segurança nacional, cargo que é determinante na definição da política externa norte-americana. "Se eu fosse ao general Flynn estaria preocupado".

PUB