Ricky Martin regressa a Portugal

O músico porto-riquenho Ricky Martin vai actuar em Portugal a 12 de Maio no Meo Arena, em Lisboa, no âmbito da nova digressão internacional, revelou esta segunda-feira a organização.

PUB

O músico de pop latina volta ao mesmo palco onde actuou pela primeira vez a solo para os portugueses, há uma década, em Junho de 2007.

Ricky Martin, 45 anos, editou o último álbum, A quien quiera escuchar, em 2015, mas no ano passado lançou um tema novo, inédito, Vente Pa' Ca. De acordo com a promotora, em Lisboa apresentará um novo espectáculo, "uma super produção com 26 pessoas em palco".

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ricky Martin editou o primeiro álbum a solo no começo dos anos 1990, depois de ter feito parte da banda Menudo e é considerado um dos mais bem-sucedidos músicos da América Latina, com mais de 60 milhões de discos vendidos.

La Copa de La Vida, She Bangs, Música + Alma + Sexo e A Quien Quiera Escuchar são alguns dos êxitos latinos do músico.

PUB

PUB