Prémios BAFTA: La La Land é considerado o melhor filme

A 70.ª edição dos prémios da Academia Britânica de Cinema e Televisão realizou-se na noite de domingo, no Royal Albert Hall, em Londres. La La Land - Melodia de Amor foi premiado com cinco prémios BAFTA: Melhor Filme, Melhor Realizador (Damien Chazelle) Melhor Actriz Principal (Emma Stone), Melhor Fotografia (Linus Sandgreen) e Melhor Música (Justin Hurwitz). Venceu cinco das onze categorias para que estava nomeado.

The La La Land team accepting the Best Film award #EEBAFTAs pic.twitter.com/kiJfu9YzH5 — BAFTA (@BAFTA) 12 de fevereiro de 2017

O BAFTA de actor principal foi atribuído a Casey Affleck pelo seu papel em Manchester by the Sea. O filme também foi premiado com o BAFTA de Melhor Argumento Original. Os restantes nomeados para a categoria de Melhor Actor eram Andrew Garfield (O Herói de Hacksaw Ridge), Ryan Gosling (La La Land – Melodia de Amor) e Viggo Mortensen (Capitão Fantástico) e Jake Gyllenhaal (Animais Nocturnos).

O filme Animais Nocturnos, de Tom Ford, era um dos preferidos da noite, tendo sido nomeado para nove categorias; ainda assim, não foi premiado.

Viola Davis ganhou o prémio de Melhor Actriz Secundária, pelo seu papel em Vedações e Dev Patel o de Melhor Actor Secundário, pela sua participação no filme Lion, a Longa Estrada para Casa. Este último filme também recebeu o prémio de Melhor Argumento Adaptado.

O BAFTA de Melhor Actriz foi atribuído a Emma Stone; na mesma categoria, também estavam nomeadas Emily Blunt, protagonista de A Rapariga no Comboio, Amy Adams, em O Primeiro Encontro, Meryl Streep em Florence: Uma Diva Fora de Tom e Natalie Portman, pelo seu papel em Jackie. Na categoria de Melhor Filme estavam nomeados os filmes Moonlight, Manchester by the Sea, O Primeiro Encontro e Eu, Daniel Blake.

A lista completa de vencedores e nomeados dos BAFTA pode ser consultada aqui.

La La Land - Melodia de Amor tem 14 nomeações para os Óscares; a cerimónia realiza-se na madrugada de 27 de Fevereiro.

