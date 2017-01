La La Land – Melodia de Amor é o filme com mais nomeações para os Óscares

Os Óscares querem-se assim: com surpresas q. b., mas sem surpresas por aí além. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou ao princípio da tarde as nomeações para a cerimónia 2017 dos seus prémios, que serão entregues a 27 de Fevereiro, e à cabeça do pelotão surge o filme que todos esperavam ser o líder do ano: La La Land – Melodia de Amor, o musical nostálgico de Damien Chazelle que estreia esta quinta-feira em Portugal, recebeu 14 nomeações em todas as categorias principais, incluindo melhor filme, melhor actor (Ryan Gosling), melhor actriz (Emma Stone) e melhor realização, e igualando os recordes de Titanic de James Cameron e de Eva de Joseph L. Mankiewicz.

Dois outros filmes confirmaram o favoritismo dos últimos meses: Moonlight, o filme de Barry Jenkins sobre a entrada na idade adulta de um jovem negro (estreia a 2 de Fevereiro), recebeu oito nomeações, Manchester by the Sea, a história de um homem solitário forçado a regressar a casa pela morte do irmão escrita e realizada de Kenneth Lonergan (já em exibição), seis citações.

É aqui, no entanto, que a narrativa 2017 começa a desviar dos favoritismos: ex-aequo com Moonlight, o segundo filme mais nomeado, com oito referências é O Primeiro Encontro, o drama de ficção científica de câmara de Denis Villeneuve. E, com seis nomeações também, encontramos O Herói de Hacksaw Ridge de Mel Gibson, baseado na história real de um objector de consciência na Segunda Guerra Mundial, e Lion – O Longo Caminho para Casa do australiano Garth Davis, sobre um jovem indiano adoptado por um casal australiano. Todos eles já estrearam no nosso país.

Este ano, há nove títulos nomeados para melhor filme: Elementos Secretos de Theodore Melfi (estreia a 2 de Fevereiro), Hell or High Water – Custe o que Custar de David Mackenzie (já em exibição), O Herói de Hacksaw Ridge, La La Land, Lion, Manchester by the Sea, Moonlight, O Primeiro Encontro e Vedações de Denzel Washington (estreia a 23 de Fevereiro).

As cinco nomeações para Melhor Actor têm três nomes esperados: Casey Affleck por Manchester by the Sea, Ryan Gosling por La La Land e Denzel Washington por Vedações, adaptação de uma peça de August Wilson da qual é também o realizador. Têm também uma grande surpresa - Viggo Mortensen por Capitão Fantástico de Matt Ross – e uma pequena – Andrew Garfield, nomeado por O Herói de Hacksaw Ridge em vez de por Silêncio de Martin Scorsese. Este é, aliás, o grande derrotado destas nomeações, confirmando que a Academia parece só gostar do cineasta quando ele faz filmes “de estúdio”: apesar de ter recebido as melhores críticas de um filme de Scorsese em anos, Silêncio apenas foi nomeado para melhor fotografia.

Para Melhor Actriz, a par das aguardadas Natalie Portman (por Jackie, biografia de Jacqueline Kennedy que chega às salas no próximo dia 9 de Fevereiro) e Emma Stone (La La Land), três surpresas. A maior é Isabelle Huppert por Ela de Paul Verhoeven, produção francesa que não está sequer nomeada para melhor filme estrangeiro, mas as presenças de Ruth Negga (por Loving de Jeff Nichols) e, na sua 20ª nomeação para os Óscares, de Meryl Streep (por Florence, uma Diva Fora de Tom de Stephen Frears) eram vistas como improváveis. De fora, por exemplo, ficaram as actrizes de Elementos Secretos, sobre as matemáticas negras que trabalharam para o programa espacial americano nos anos 1960 – só Octavia Spencer foi nomeada para Melhor Secundária, num filme que era um dos favoritos mas ficou apenas por três nomeações – ou Annette Bening, considerada favorita por Mulheres do Século XX de Mike Mills – reduzido à citação para argumento original.

Ainda assim, este ano há um recorde de nomeações para actores negros, na sequência de todas as polémicas #OscarsSoWhite de 2016: Denzel Washington para melhor actor, Ruth Negga para melhor actriz, Mahershala Ali como melhor actor secundário (por Moonlight) e, na categoria de melhor actriz secundária, Viola Davis por Vedações, Naomie Harris por Moonlight e Octavia Spencer em Elementos Secretos.

Este último, Moonlight e Vedações são filmes sobre a experiência negra nos EUA, mais do que compensando a ausência de O Nascimento de uma Nação, o controverso filme de Nate Parker sobre uma revolta negra histórica contra a escravatura revelado em Sundance 2016, posicionado desde o início para dominar os Óscares mas que, na sequência de uma polémica envolvendo acusações de violação feitas ao realizador, literalmente morreu na praia. O filme não recebeu uma única nomeação.

Também Loving, de Jeff Nichols, sobre a história verídica de um casal no Sul americano nos anos 1960 que desafiou as leis sobre o casamento entre brancos e negros, se limitou à nomeação de Ruth Negga para melhor actriz. A experiência negra está também muito presente nas nomeações para documentário: I Am Not Your Negro de Raoul Peck, sobre o pioneiro escritor e pensador negro James Baldwin, O. J. Made in America de Ezra Edelman, sobre a vida de O. J. Simpson, e 13th de Ava du Vernay, sobre a desigualdade racial no sistema prisional americano.

Uma pequena surpresa é a presença de Hell or High Water – o western moderno do escocês David Mackenzie surge com quatro nomeações, incluindo melhor filme, melhor actor secundário (Jeff Bridges) e melhor argumento original. Outra é a ausência da Pixar nas nomeações de animação – as cinco longas nomeadas incluem duas produções da Disney, Moana e Zootrópolis, a co-produção do Studio Ghibli The Red Turtle, o filme francês Ma vie de courgette e a animação fotograma-a-fotograma Kubo e as Duas Cordas. O estúdio de John Lasseter surge apenas nomeado na categoria de curta-metragem por Piper, a curta que surgia em complemento de À Procura de Dory.

Entre os nomeados para melhor filme estrangeiro, destaque para O Vendedor do iraniano Asghar Farhadi e Toni Erdmann de Maren Ade.

